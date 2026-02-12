Ariel Maciel sobre la reforma laboral: “Prefieren una reforma a la nada sobre lo que venía sucediendo”

La reforma laboral fue aprobada en general y en particular con 42 votos contra 30, en una sesión atravesada por disturbios en las afueras del Congreso. Para Ariel Maciel, periodista económico de Perfil, el debate de fondo es el impacto económico real en un contexto de bajo empleo. “Las empresas están preocupadas porque dicen, ¿para qué un contexto que puede llegar a ser beneficioso en un momento en donde no hay trabajo?”, planteó.

Según explicó, parte del empresariado acompaña la iniciativa por descarte: “Prefieren una reforma a la nada sobre lo que venía sucediendo”, aunque sin certezas sobre su efectividad inmediata en la reactivación.

Reforma laboral, empleo y riesgos judiciales

Maciel puso el foco en las consecuencias concretas para los trabajadores, más allá del debate político. “Ni siquiera llegar al momento en que te echen. Digo, simplemente el momento en que te resfríes”, advirtió al ejemplificar posibles cambios en licencias y remuneraciones.

Y profundizó con un escenario cotidiano: “Te voy a pagar la mitad de tu sueldo porque no te la dabas acá en el trabajo”, graficó sobre cómo podría interpretarse una ausencia por enfermedad. Incluso mencionó accidentes en actividades personales: “Nadie lo elige porque si tenés que hacer reposo, bueno, te van a pagar la mitad del sueldo”.

El periodista también alertó sobre la falta de precisiones técnicas en la redacción aprobada. Recordó que el secretario de Trabajo había señalado que la norma no sería retroactiva, pero esa aclaración no quedó explícita en el texto. “En la ley que se votó ayer, en esta media sanción, no parece, taxativamente, esa aclaración”, señaló.

Para Maciel, esta ambigüedad abre la puerta a litigios: “Esto queda abierto”, afirmó, tras explicar que no se aceptó incorporar una cláusula aclaratoria para evitar interpretaciones judiciales contradictorias. Lejos de reducir la llamada “industria del juicio”, la norma podría generar nuevos conflictos legales vinculados al Fondo de Asistencia Laboral y a la aplicación temporal de la ley.

Disturbios, infiltrados y discurso político

Sobre los incidentes en las inmediaciones del Congreso, Maciel evitó afirmaciones categóricas, pero deslizó interrogantes. “No es algo novedoso que haya personas, como se dice, infiltradas para generar disturbios”, sostuvo.

El periodista describió “movimientos raros”, fallas en la actuación policial y la llamativa ausencia de detenciones entre quienes protagonizaban los hechos más violentos. “Nadie sabía que había un grupo de 10 personas con mochilas muy abultadas y que se juntaban de una manera muy estratégica”, cuestionó.

Sin adjudicar responsabilidades directas, planteó una lectura política: “Para el Gobierno le cerró muy bien”, dijo, al considerar que los episodios reforzaron el discurso oficial contra las manifestaciones violentas en paralelo al debate parlamentario.

En ese sentido, concluyó que la escena resultó “más funcional a ese discurso libertario que circuló en el día de ayer”, en un contexto donde el Ejecutivo busca mostrar orden y avanzar con reformas estructurales mientras define su estrategia frente a los mercados internacionales.

