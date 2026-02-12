Reforma laboral: “Una ley recién sancionada no va a generar un cambio radical en esta estructura distorsionada”

El asesor legislativo, Fernando Fascie, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la media sanción de la reforma laboral en el Senado abrió una nueva etapa en el debate político y económico argentino.

Fernando Fascie confirmó que en el Congreso ya se manejan fechas tentativas para el tratamiento definitivo: “Dentro de lo que es radio pasillo en la cámara de Diputados, que el día 25 tenía previsto una sesión en la cual debería tratarse la sanción definitiva de este proyecto que viene con su versión de la Cámara de Origen”. En ese sentido, explicó que, “probablemente la semana próxima, que es una semana corta, se convoque alguna comisión para que se dictamine en esta Cámara”, paso previo al debate en el recinto.

Exceso de expectativa sobre la reforma laboral

Sobre el impacto político de la reforma laboral, consideró que la aprobación legislativa tiene un valor simbólico para el Gobierno, aunque alertó sobre una sobredimensión de sus efectos: “Yo creo que como efecto señal para el Gobierno que salga la ley es positivo, pero creo al mismo tiempo que pusieron expectativas demasiado altas sobre el efecto que va a tener esta reforma”.

En esa línea, Fascie señaló que el problema del empleo en Argentina es mucho más profundo: “La situación estructural del mercado laboral en Argentina es muy compleja, tenemos alrededor de la mitad de la masa laboral en el sector informal de la economía”. Por eso, advirtió que, “suponer que una ley recién sancionada va a generar un cambio radical en esta estructura compleja, distorsionada, es una ficción”.

Los antecedentes de la reforma laboral en Argentina

También analizó el recorrido histórico de las reformas laborales y recordó que se trata de un terreno políticamente sensible: “La discusión de la flexibilización o la modificación del régimen laboral en Argentina es una discusión que viene ya desde la década del 80”. En ese marco, destacó que el oficialismo debió moderar su iniciativa original, ya que “tuvo que terminar negociando”.

Según explicó el entrevistado, el eje central de esas negociaciones no fue estrictamente laboral: “La preocupación en este caso y que fue el eje de la negociación no era tanto el efecto que iba a tener sobre el trabajador, sino la caja que iban a disponer las provincias”.

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el nuevo cálculo de las indemnizaciones. En este contexto, detalló que, “hay algunos ajustes en el sentido de no incluir aspectos que se consideran no remunerativos”, como “horas extras, estamos hablando de aguinaldo, de propinas en algunos casos”.