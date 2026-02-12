Agroindustria argentina: 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen del campo

En diálogo con Canal E, Antonela Semadeni, economista de FADA, aseguró que la agroindustria fue responsable del 61% de las exportaciones en 2025 y planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor industrialización.

Según el último Monitor de Exportaciones de FADA, la agroindustria volvió a consolidarse como el principal motor de divisas de la Argentina. “6 de cada 10 dólares que ingresaron en 2025 provienen de lo que es la agroindustria”, afirmó Semadeni al presentar el informe que analiza más de 20 complejos agroindustriales en todo el país.

La economista detalló que en 2025 las exportaciones totales alcanzaron los 87.000 millones de dólares, de los cuales 52.900 millones correspondieron a las cadenas agroindustriales, lo que representa el 61% del total. “Llegamos a la conclusión nuevamente de la importancia que tiene la agroindustria en lo que es el ingreso de divisas a nuestro país”, subrayó.

Precios en baja y peso de las economías regionales

El informe advierte que el contexto internacional no acompaña. “Vemos que están un 5% por debajo del 2024. Cuando evaluamos los últimos 10 años, vemos que están un 13% por debajo”, explicó Semadeni sobre los precios ponderados de productos primarios e industrializados.

Aun así, destacó el peso de sectores muchas veces subestimados. “Muchas veces todo lo que refiere a lo que son las economías regionales, carnes y lácteos, es como que se subestima el impacto que tienen”, señaló. Estos complejos representan entre el 17% y el 18% de las exportaciones totales del país.

En la composición agroindustrial, el 70% corresponde a granos; el 14% a economías regionales —como peras, manzanas, legumbres, cítricos, tabaco, té y forestal—; el 9% a carnes (bovina, porcina y aviar); y el 3% a lácteos.

Liderazgo mundial y falta de transformación

Argentina mantiene posiciones de liderazgo global: es primer exportador de aceite y jugo de limón, aceite de soja y maní; segundo en yerba mate y harina de soja; y tercero en maíz. Sin embargo, la especialista advirtió sobre la baja transformación industrial.

“Es decir, poca transformación industrial y mucho producto primario, que es lo que menos valor agregado”, sostuvo. Y comparó la situación con Brasil y Estados Unidos, especialmente en biocombustibles: “Estamos bien por detrás, por ejemplo, de lo que es Brasil”.

Para Semadeni, el rezago responde a factores estructurales. “Esto se debe a que tuvimos muchos años de malas políticas en lo que refiere al agro, entre ellas las retenciones. Eso limitó mucho lo que es la producción”, afirmó. Según explicó, el freno a la producción primaria impactó también en los procesos de industrialización.

De cara al futuro, planteó una hoja de ruta clara: “Yo creo que para eso es necesario ciertas políticas, empezando por lo que es la quita de retenciones y después lo que es la mejora en infraestructura”. Los costos logísticos y de infraestructura, agregó, restan competitividad internacional.

Finalmente, dejó una reflexión estratégica: “Ojalá así sea, porque en realidad el mundo va a eso, ¿no? A mayor transformación y exportación de mayor valor agregado”.