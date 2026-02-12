Sector cárnico: “Estamos en un momento del mundo muy particular donde no hay carne vacuna”

Con el cierre del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos se retomó el debate sobre el impacto que podría tener en el mercado interno de la carne, sobre todo frente a los temores de subas abruptas de precios y una eventual caída del consumo. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor ganadero, Fernando Canosa.

“Estamos en un momento del mundo muy particular donde no hay carne vacuna, donde falta carne vacuna, no es que no hay, sino que falta carne vacuna para la cantidad de bocas que están demandando en los diferentes lugares”, afirmó Fernando Canosa, al analizar el contexto internacional.

Argentina mantiene su título de mayor consumidor de carne vacuna en el mundo

Asimismo, remarcó que Argentina continúa liderando el consumo mundial de carne vacuna. “Argentina sigue siendo el primer consumidor de carne vacuna con alrededor de 49-50 kilos por habitante y por año, sigue siendo el primer consumidor”, señaló.

En ese sentido, Canosa aclaró que, si bien el consumo es menor al de décadas pasadas, no se trata de una caída alarmante. “Esto lo quiero decir enfáticamente porque por ahí se dice baja el consumo, bueno, no ha bajado, de esos niveles no ha bajado el consumo”, sostuvo.

Además, amplió el análisis al consumo total de proteínas animales. “Argentina está en el podio de los mayores consumidores de proteína animal”, explicó, y detalló: “Junto con Estados Unidos, que está en el primer lugar, Argentina en el segundo y Australia en el tercero, somos los que más consumimos proteína de origen animal”.

Volatilidad en el sector cárnico

Para el entrevistado, los actuales desequilibrios del mercado no responden al aumento de exportaciones sino a decisiones acumuladas durante años. “Obviamente hay una colisión entre la demanda y la oferta. Esto está dado por los desmanejos de políticas públicas de muchos años”, afirmó.

Entre esos factores mencionó restricciones a las exportaciones y cambios en los pesos de faena. “Se pusieron restricciones a la exportación, se pusieron restricciones a animales de mayor peso, se consumieron animales de menor kilaje”, enumeró.