Daniel Sticco: "No veo que haya una aceleración de la inflación, sino que hay un cambio de precios relativos"

El economista, Daniel Sticco, conversó con Canal E y analizó la acumulación de reservas del Banco Central, la dinámica de la inflación y el rumbo del plan económico del Gobierno.

Daniel Sticco explicó que desde mediados de diciembre el Banco Central viene comprando divisas de manera sostenida. "Desde ese momento hasta hoy, prácticamente, el Banco Central compró más de 1.600 millones de dólares", describió, y detalló que, "ayer fue este número tan alto de 214 millones".

El Tesoro en busca de los dólares del Banco Central

Sin embargo, advirtió que el aumento de reservas no se refleja plenamente en términos netos porque "inmediatamente aparece el Tesoro comprando esos dólares al Banco Central" para afrontar vencimientos de deuda.

Según Sticco, esto genera una lectura contradictoria. "Por un lado le piden al Banco Central que compre reservas" y por otro lado "le cuestionan que no acumule reservas" cuando esas divisas son utilizadas por el Tesoro.

Los pasos a seguir para consolidar las reservas

Asimismo, resaltó que la clave para revertir esta dinámica está vinculada al acceso al financiamiento. En este contexto, señaló que cuando "la Argentina logre que baje la tasa de riesgo país y pueda volver al mercado de colocación de deuda" será posible que la acumulación de reservas se refleje de manera neta. En ese sentido, sostuvo que el objetivo no es endeudarse más sino "refinanciar los vencimientos".

Respecto de la inflación, el entrevistado cuestionó la idea de un fracaso del plan de estabilización y afirmó que, "no veo que haya una aceleración de la inflación, sino lo que hay es un cambio de precios relativos". También explicó que el repunte del IPC estuvo influenciado por factores estacionales, especialmente en alimentos: "Subió la carne un 4% y subió el pollo un 9%".

A su vez, detalló que sobre doce grandes rubros, "solo 4 subieron más que el promedio" y que incluso "hubo deflación en textiles, prendas y calzado". Esto demuestra que no se trata de un proceso generalizado.