Reforma Laboral: la CGT se reunirá con el paro general en la mira

La cúpula de la CGT se reunirá de manera virtual este lunes para analizar la "presión" para que realice un paro general contra la reforma laboral el día que la ley se trate en la Cámara de Diputados.

Los principales dirigentes de la central obrera se reunirán por zoom el lunes 16 a las 16 horas para analizar el reclamo de paro que empujan los sectores importantes reunidos en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), como la UOM, los aceiteros y las CTA.

Para el miércoles de esta semana, la CGT solo convocó a un movilización, sin medida de fuerza. Pero el escenario cambió por el rechazo amplio que generó el artículo que establece rebajas de salarios de hasta un 50 por ciento en los casos de licencia por enfermedad.

La ley que impulsa el Gobierno tuvo media sanción en el Senado con una cómoda mayoría de 42 a 30. Pero al conocerse el "capítulo" de la reducción de salarios de un 25 % y hasta un 50 % en los casos de enfermedad, el ambiente cambió.

La CGT aspira que en Diputados haya más modificaciones en la ley, aunque el Gobierno, por lo menos discursivamente, está plantado en que no se tocará nada.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, apuró a la CGT para que haga un paro nacional

Por ahora, el oficialismo tiene en mente llevar el proyecto al recinto el jueves de la semana que viene. Al estar los feriado de Carnaval en el medio, a la central obrera no le queda mucho margen de tiempo para preparar un medida de fuerza que necesita que sea contundente.

En el texto aprobado por el Senado se tomaron en cuenta reclamos como mantener el mismo nivel de aportes patronales a las obras sociales y que las empresas continuen siendo agentes de retención de cuotas sindicales.

Pero los gremialistas no quedaron conformes con artículos como el que limita el derecho a huelga y el que generó más rechazo publico, el de las rebajas durante las licencias.

Aumentan las presiones por un paro general

El jefe del gremio de los aceiteros redobló la presión y volvió a poner sobre la mesa un paro general el mismo día en que la Cámara de Diputados discuta la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Daniel Yofra, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Aceiteros, quien este sábado insistió en que la respuesta debe sentirse en la calle.

Aunque admitió que el oficialismo podría reunir los votos necesarios en el Congreso, Yofra advirtió que la iniciativa significará “un calvario para toda la clase trabajadora”. En un video que compartió junto a las diputadas de Unión por la Patria Florencia Carignano y Alejandrina Borgatta, el dirigente sostuvo que “hoy más que nunca” es momento de asumir la responsabilidad de parar y movilizar a la mayor cantidad de trabajadores posible.

