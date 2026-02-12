Cristian Jerónimo: “La reforma laboral busca tapar el fracaso del gobierno”

El cosecretario de la CGT, Cristian Jerónimo, opinó respecto de la media sanción que recibió el proyecto de reforma laboral en el Senado. El dirigente sindical advirtió que la medida busca “tapar” ante la opinión pública el “fracaso” del plan económico del Gobierno.

“Con esto buscan tapar lo que realmente sucede en la Argentina, que es que el plan económico del Gobierno ya fracasó. Todos los días se cierran empresas y se pierden puestos de trabajo y es porque la economía no funciona”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, apuntó contra los senadores al afirmar que la ley obtuvo la aprobación “por la irresponsabilidad de muchos senadores y la complicidad de gobernadores que dicen defender a los trabajadores y a la hora de la verdad terminan dándoles la espalda”.

Federico Sturzenegger detalló los 3 grandes cambios que introduce la reforma laboral

La semana anterior, en una reunión con el líder de Camioneros, Pablo Moyano, Jerónimo había coincidido en su postura respecto de los gobernadores, cuestionados por ser la figurita clave para la negociación de la Ley.

El titular del Sindicato del Vidrio (SEIVARA) aseveró que la reforma no generará empleos formales porque “el Gobierno no tiene un modelo productivo, y solo se sostiene desde la especulación financiera y la apertura indiscriminada de importaciones”.

“No vamos a permitir que se avasalle ningún derecho de los trabajadores, todavía nos queda la instancia de la Cámara de Diputados. Habrá que agotar toda la capacidad de hablar con los diputados y también con los gobernadores”, afirmó.

Molotovs, veredas rotas a martillazos y más de 50 detenidos: así fue la marcha de la CGT contra la reforma laboral

Respecto de los mandatarios provinciales que acompañaron la ley a través de sus legisladores, el sindicalista sostuvo: “Sabemos que en las provincias la están pasando mal pero no se pueden dejar de lado las convicciones por la coparticipación o por cosas que el Gobierno igual termina no dándoselas”.

Adelantó que en caso de que el proyecto reciba sanción definitiva en Diputados, a la CGT le quedará “la instancia judicial porque esta ley tiene muchos artículos inconstitucionales”. Punto sobre el cual ya habían hablado en reuniones anteriores.

Además, la organización coincidió en no hacer un paro general durante el miércoles 11 y, en cambio, manifestarse frente al Congreso. La marcha se vio interrumpida por el comienzo de los disturbios, ante lo cual la CGT se retiró.

RG / EM