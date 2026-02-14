El secretario general de la UOM, Abel Furlán, apuró a la CGT para que haga un paro nacional

Este sábado, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlan, reafirmó su rechazo a la reforma laboral. En diálogo con Futurock, el exdiputado confirmó que su gremio realizará "un paro con movilización el 19 de febrero" y que "le vamos a exigir lo mismo a la CGT".

Durante la entrevista, el líder sindical cuestionó las negociaciones entre la CGT y el Gobierno. “Yo no sé si la CGT arregló con el Gobierno. Estuvo negociando, claramente. Porque si no, no se hubieran hecho los cambios que se hicieron”, señaló.

Y añadió: “No había nada para negociar en esos 213 artículos porque cada uno de esos artículos representaba una pérdida de dignidad para cada uno de los trabajadores. Y lo dijimos muy enfáticamente en todo momento: no había posibilidad de ninguna negociación. Solamente correspondía pararse frente a esa reforma, rechazándola de manera absoluta”.

El secretario general de la UOM, Abel Furlan, en la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso

El gremialista también rechazó la idea de que la negociación represente una salida intermedia. “Hay compañeros que dicen que la negociación es el mal menor. Yo creo que todo lo que quedó en ese proyecto de ley, que fue avalado fundamentalmente por los senadores y los gobernadores, es nefasto para los trabajadores. De esto no hay ninguna duda”.

Impacto de la reforma laboral en convenios y derecho a huelga

Al detallar los puntos que objeta de la iniciativa, Furlan enumeró: “Primero: la caída de los convenios colectivos de trabajo, de la ultra actividad. Yo tengo un padrón de 16.000 empresas. ¿Cómo hago para discutir 16.000 convenios colectivos de trabajo por empresa en un año? A mí se me vence el convenio único que tengo de protección, que es la base, que es el piso para que mis trabajadores, los que yo represento, puedan a partir de ahí tener una cierta dignidad”.

En segundo término, se refirió al derecho a huelga: “Pasamos prácticamente todos los trabajadores a ser esenciales. Por ejemplo, yo que pertenezco al grupo Techint. ¿Cómo hago para equilibrar una relación de fuerza para disputar mejores salarios si el 75% de los compañeros van a ser esenciales y no van a poder salir a confrontar con el patrón?”.

También cuestionó los cambios vinculados a licencias por enfermedad. “Tercero: el tema de la enfermedad, de perder el 50% del sueldo, porque dicen que en algunos casos van a pagar el 75%. En otros casos va a ser el 50%. Vos sabés que cuando te enfrentas a estas situaciones siempre vas a terminar perdiendo el 50%”.

Sobre la agenda legislativa, el líder sindical indicó: “Nosotros tenemos información de que en el día de ayer el oficialismo empujó muy fuertemente para convocar una reunión de comisión, para el día miércoles 18 con toda la intención de que la Cámara de Diputados trate la reforma el jueves 19”.

Y confirmó: “Alertados de esta situación, nosotros hemos hecho una reunión de nuestro secretariado nacional y hemos decidido ir con un mandato a la CGT a exigirle un paro con movilización y nosotros hemos decidido como organización un paro a partir de las 10:00 del jueves 19 de febrero”.

Sobre la interna sindical, Furlan expresó: “No quiero calificar la actitud de la CGT porque no quiero dividir ahora al movimiento obrero. Pero yo me he llevado una sorpresa”. Y añadió: “Nosotros hemos constituido un frente de unidad de sindicatos para tratar de confrontar contra esto y mostrarle a los compañeros y compañeras trabajadores que hay una alternativa, que no se puede estar naturalizando que esto ya está todo perdido”.

El metalúrgico habló sobre el contexto internacional, y afirmó: “¿Cuál es la principal disputa entre Estados Unidos y China? Es quién se queda con el trabajo calificado. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está mirando hacia adentro de su frontera, protegiendo su mercado interno, protegiendo a sus trabajadores, tratando de poner aranceles para que el trabajo que viene de afuera no someta a su pueblo. Nosotros vamos a contramano de toda esa situación”.

El titular de la UOM sostuvo además: “Lo que se está destruyendo es el trabajo en Argentina. Esta es la verdad”. Y agregó: “Vamos a estar admitiendo que el Gobierno tiene razón cuando dice que los problemas que tiene la Argentina pasan por los derechos que tienen los trabajadores”.

En ese sentido, planteó: “Vamos a estar aceptando cargar sobre la espalda a los trabajadores las cuestiones que generan otros”. Luego formuló una serie de preguntas: “¿Los trabajadores somos responsables del endeudamiento argentino? ¿Los trabajadores fugamos divisas hacia el exterior? ¿Los trabajadores somos responsables de la inflación? No, es todo lo contrario. Somos los que sufrimos y padecemos las consecuencias”.

El exdiputado nacional comparó la situación con la llamada “Ley Banelco” del gobierno de Fernando De la Rua. “Nos están haciendo un cuento que, si repasamos la historia, es lo mismo que intentaron hacer con la ley Banelco. ¿Dónde fue escrita? ¿Dónde fue pensada? ¿Dónde fue diseñada? En los estudios jurídicos de las multinacionales. ¿Quiénes pusieron la plata para la Banelco? Las multinacionales.

Y se preguntó: ¿Quién está detrás de todo esto? Porque si yo tengo que ser sincero conmigo mismo y de cara a mis trabajadores, tengo que decir que, por la cabeza de Milei, no pasó absolutamente un renglón de lo que contiene la ley de reforma laboral”.

En relación con las movilizaciones recientes, el dirigente señaló: “Los trabajadores del otro día salieron de la fábrica, pararon y nos acompañaron en la movilización. ¿Sabes qué significa eso? Que no es cierto que los trabajadores no quieran la unidad. Los trabajadores quieren la unidad y quieren pelear contra esto”.

Y agregó: “Pero también están exigiendo que alguien los conduzca, que alguien le hable claramente, que alguien les marque el camino a seguir, quién los tiene que liderar, y por supuesto que los dirigentes tenemos la mayor responsabilidad”.

En el plano político, el gremialista sostuvo: “Los partidos políticos están dejando mucho que desear, desde hace mucho tiempo a esta parte. La política está muy desordenada”.

Además opinó sobre la “provincialización” del peronismo: “Si acá el peronismo se va a dividir en 24 provincias, donde cada una funcione como un electrón suelto y cada una entienda qué le importa y qué no, entonces, los gobernadores, ¿con qué derecho se arrogan la representación de los trabajadores negociando con el gobierno nacional los derechos de los trabajadores?”.

Y se preguntó: “¿Cómo le caería a los gobernadores si la CGT un día dice ‘Che a partir de hoy al gobierno nacional, la coparticipación de las provincias la vamos a discutir desde la CGT’?”.

Al referirse a la política salarial, Furlán aseguró: “El tema del salario atraviesa absolutamente a todos. Se hace insostenible que el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo conducida por el grupo Techint, siga imponiendo pautas de paritarias que estén por debajo de la inflación”.

Y concluyó: “En diciembre, la inflación fue de 2,8% y la canasta alimentaria fue de 4,1%. En enero la inflación fue de 2,9% y la canasta alimentaria fue de 4,7%, y encima plantean aumentos que no llegan al 2%”.

