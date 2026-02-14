Las licencias por salud y el FAL en la mira: el peronismo buscará modificaciones para la reforma laboral en Diputados

Tras la media sanción en el Senado, la exministra de Trabajo y actual diputada justicialista Raquel Kelly Olmos cuestionó al Gobierno nacional y advirtió que el proyecto, tal como está redactado, implica “más explotación laboral” en medio de un contexto de deterioro económico y caída del empleo. Además anticipó que el peronismo buscará "introducir modificaciones" a la reforma laboral durante el debate en Diputados.

Si bien en un principio el oficialismo tenía previsto tratar la reforma en una sesión convocada para el 25 de febrero, el cambio de planes y la decisión de adelantar el debate para el próximo jueves confirman que buscará convertirla en ley sin introducir modificaciones y antes del 1° de marzo, con la intención de comenzar a aplicar la nueva normativa en marzo y que el presidente Javier Milei la exhiba como uno de los ejes centrales de su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

Frente a esa estrategia, Olmos adelantó que el principal bloque opositor intentará reunir aliados para modificar artículos que consideran “realmente tremendos”.

Uno de los puntos más cuestionados por el peronismo es el artículo vinculado a enfermedades graves, que fue incorporado a último momento. La diputada advirtió que la redacción actual podría habilitar reducciones salariales incluso en casos de patologías complejas como el cáncer. “Además de que la gente tenga que pelear contra el cáncer va a tener reducción de salarios”, señaló, y calificó el apartado como un posible “talón de Aquiles” de la ley por el nivel de rechazo que genera.

Otro eje de conflicto es el denominado Fondo de Asiatencia Laboral (FAL), que plantea cambios en el financiamiento del sistema previsional y en el esquema de indemnizaciones. “Realmente financiar al sistema de jubilaciones para generar instrumentos de capital de trabajo para que se pueda fondear el Ministerio de Economía es también un punto tremendamente irritante”, afirmó.

Olmos indicó que el esquema podría perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes tienen poca rotación de personal. Este fondo está pensado para las empresas grandes. Las pymes van a terminar financiando a las empresas grandes”, advirtió, y agregó que detrás del nuevo esquema podría esconderse “un nuevo ajuste sobre jubilados y pensionados o directamente una vuelta a plantear la privatización del sistema”.

En ese sentido, dijo: "Vamos a trabajar para introducir modificaciones, lograr aliados que nos permitan cambiar el tema de salud, el FAL y también fortalecer las convenciones colectivas, porque no se puede ir hacia la unilateralidad patronal".

La exfuncionaria nacional destacó en declaraciones a radio Splendid: "Argentina, por falta de un proyecto de desarrollo, está sufriendo una enorme pérdida de competitividad y no tienen mejor idea que compensarla con más explotación laboral".

La funcionaria también hizo referencia a la situación interna del peronismo tras la derrota electoral y la necesidad de una redefinición de liderazgos con vistas a 2027. “El peronismo necesariamente tiene que darse ese debate después de la derrota y se va a saldar cuando tengamos el proyecto y los candidatos para competir en 2027”, indicó.

Al recordar antecedentes históricos, mencionó la interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero como ejemplo de resolución de disputas a través del voto. “Todo el debate que se dio alrededor de la construcción de la renovación finalmente tuvo que resolverse en una interna donde las apuestas parecían hacia Cafiero y terminó siendo Menem por la voluntad popular”, rememoró.

“Hay momentos donde la amenaza de desocupación desmoviliza, atemoriza. Los gremios son conscientes de ese grado de desmovilización social”, expresó al ser consultada sobre el rol de la Confederación General del Trabajo.

En ese sentido, planteó que el desafío es “fortalecer el debate y el esclarecimiento” para recomponer la capacidad de acción del movimiento obrero.

