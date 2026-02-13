Julián de Diego, abogado laboralista y consultor de empresas: “Si tengo una gripe virósica, cobro el 75%”

El abogado laboralista y asesor del Gobierno, Julián de Diego, se mostró sorprendido por los cambios en las licencias por enfermedad que establece el proyecto de reforma laboral que tiene media sanción del Senado.

Licencia por enfermedad

“El cambio en ese sentido es importantísimo porque hasta ahora quien tenía una enfermedad o un accidente inculpable, o sea las enfermedades y accidentes que son ajenos al trabajo, tenía el sueldo completo en base a un promedio que era prácticamente la remuneración, la última remuneración percibida”, explicó el consultor de empresas

“Por tres meses si tenía menos de cinco años; por seis meses si tenía más de cinco años, y esos plazos se duplicaban si la persona tenía carga de familia, o sea, tenía licencia con goce de salario pleno de seis meses y de doce meses”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

“A todos nos sorprendió”

“Eso cambia con la reforma a un mecanismo que la verdad que a todos nos sorprendió, porque esto no aparecía en el proyecto del 11 de noviembre sino que apareció recién ahora cuando se llegó a la votación con el último borrador”, detalló De Diego.

“Y la curiosidad es que trajo un mecanismo que cambió totalmente los plazos, los plazos son muy cortos ahora, y se le paga el 50% del básico, la mitad de la remuneración básica sin adicionales, sin horas extras, sin premios, sin nada, con el agravante de que además para poder cobrar el 75% tiene que ser una patología en donde el trabajador no haya participado en la ocurrencia”, enfatizó el consultor de empresas.

“Si me esguincé en un partido de fútbol cobro el 50%”

“Si yo me esguincé en un partido de fútbol, cobro el 50%, Pero si yo tengo una gripe virósica, cobro el 75. Y lo cobro por tres meses como máximo. Entonces esta reforma que tiene que ver con la lucha contra el ausentismo, verdaderamente sorprendió, cambia completamente el sistema, genera un sistema mucho menos favorable para el trabajador”, evaluó De Diego.

Certificados médicos

Además señaló que “los fundamentos” que les “han dado, que nos han explicado, tienen que ver con la lucha contra el ausentismo para lo cual también hay una modificación en el artículo vinculado con los certificados médicos”.

“Había muchos certificados médicos que eran ilegales o que eran apócrifos o que eran certificados médicos de los que nosotros llamamos de favor”, puntualizó.

“El cambio es tan sustantivo que nosotros partimos de la premisa de que puede haber y estamos seguros en este caso que puede haber un plan que quiebra nada más y nada menos que 60 años de la historia de la enfermedad y el accidente inculpable como se venía tramitando en la ley de contrato de trabajo desde siempre”, interpretó el abogado.

Por último aclaró que estos cambios se refieren “solamente a patologías ajenas al trabajo”.