Río Cuarto se prepara para el regreso de las grandes categorías: avanzan las obras en el Autódromo y apuntan a competir en 2026

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto es escenario de un plan de obras que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba para adecuar el circuito a los requerimientos técnicos y de seguridad de las principales competencias del automovilismo nacional, con la mirada puesta en la temporada 2026.

Los trabajos fueron recorridos esta semana por autoridades provinciales, municipales y dirigentes de la institución local, entre ellos el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; el legislador Juan Manuel Llamosas; y el presidente del Automóvil Club Río Cuarto, Alberto Cerdá.

Desde la Provincia señalaron que el proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva del sur cordobés y consolidar a Río Cuarto como sede de eventos de alcance nacional, con impacto en el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios vinculados al deporte.

Por su parte, Guillermo De Rivas, destacó la obra como parte de la estrategia para posicionar a la ciudad como sede de grandes eventos: "Acompañamos esta obra, con la tan deseada ampliación del autódromo, o las zonas de boxes y tantos otros lugares, para permitir que sigan creciendo y cada vez haya mayores competencias. Y, por supuesto, lo que nos significa como ciudad en este desafío de hacer de Río Cuarto una ciudad de grandes eventos".

Un circuito más largo y con mayores exigencias técnicas

Dentro de los los principales frentes de obra se concentra la ampliación del recorrido, con una extensión de aproximadamente 700 metros hacia el sector oeste del predio. La nueva traza contará con un ancho promedio superior a los 12 metros y una estructura de base preparada para categorías de alto rendimiento.

Además, se incorporan sectores de chicana en el trazado corto y se realizan ensanches en puntos estratégicos. Entre ellos, y con el objetivo de optimizar la circulación en pista y mejorar la operatividad, se preveé el acceso al área de boxes.

“Tenemos una gran ayuda, tanto de la Provincia como del Municipio, que nos pone muy contentos. Hoy, es el único camino que tenemos para llegar a ser uno de los mejores autódromos del país”, señaló Alberto Cerdá, presidente del Automóvil Club Río Cuarto.

Seguridad en pista y mejoras para equipos

El proyecto también contempla una actualización integral de los dispositivos de protección. Se construyen nuevos pianos internos y externos, se ejecutan sobreanchos y muros de contención, y se amplían las zonas de escape en sectores clave.

A esto se suma la instalación de camas de desaceleración, la readecuación de taludes y pendientes de seguridad y la colocación de más de 1.800 metros de cerramiento perimetral para resguardar al público.

En el área de boxes, las tareas incluyen la reconfiguración de la calle principal, trabajos de fresado y reasfaltado parcial y la construcción de un nuevo playón de hormigón destinado a áreas técnicas y estructuras de los equipos.

Obras hidráulicas y puesta en valor del predio

Como parte de la intervención general, se ejecutan nuevos sistemas de desagüe interno y una laguna de retención para mejorar el comportamiento del predio ante lluvias intensas y garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Las mejoras permitirán que el autódromo reúna las condiciones necesarias para ser fiscalizado por entidades nacionales como la Asociación Corredores Turismo Carretera, un paso clave para que Río Cuarto vuelva a integrarse al calendario de las categorías más convocantes del país.

Como lo sostuvo Calleri: “El objetivo, como siempre lo planteó nuestro gobernador Martín Llaryora, es que la provincia de Córdoba sea sede de grandes eventos y, por ello, Río Cuarto tiene que estar preparada para ello. Estamos acá, en plena inversión en el Autódromo de la ciudad de Río Cuarto porque no solamente va a impactar en lo deportivo, sino también en lo que va a generar en la economía naranja de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestra provincia”.

Por otro lado, el legislador Juan Manuel Llamosas, mencionó el valor de la obra y su trabajo en conjunto: “Hubiese sido imposible hacer esto de manera unilateral, es un trabajo que se viene desarrollando en conjunto, que está dando sus frutos y que sigue para adelante. Estoy muy contento de poder estar hoy, si bien desde otro rol y poder ver que tanto las obras de infraestructura como las obras para el deporte, no se detienen”.