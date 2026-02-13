Diego Flores: "Es un sueño dirigir Instituto"

Lejos de ser el inicio esperado en Alta Córdoba, pero con esperanzas de dar vuelta rápido la págimna. Instituto presentó oficialmente a Diego Flores como su nuevo entrenador, en el inicio de un ciclo que buscará revertir el arranque adverso en el Torneo Apertura. El técnico cordobés firmó contrato hasta diciembre de 2026 y este domingo tendrá su debut oficial al frente del equipo, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido que asoma determinante para cambiar el ánimo y el rumbo futbolístico.

Aunque Flores ya había comenzado a trabajar durante la semana con el plantel, la conferencia de prensa marcó el inicio simbólico de una etapa que llega en un momento sensible para la institución. "Hay mucho fundamento para venir. Primero el plantel me entusiasma. Hay que transmitir y estructurar. Jugar en un estadio como el nuestro es un orgullo para cualquier entrenador. El club tiene una infraestructura de primer nivel", dijo el 'Traductor' en la conferencia de prensa de presentación llevada a cabo en el Monumental.

Consciente del presente deportivo, el DT no esquivó la realidad: “Estamos todos preocupados pero ocupados por el momento que vive Instituto. Encontré a un futbolista que sabe dónde está, que no ignora lo que está pasando. El domingo necesitamos una victoria. Y darlo todo para sacarlo adelante”.

Flores insistió en la fortaleza interna como punto de partida. “El grupo humano lo tenemos, trataremos de engrosar los lazos para cuando logremos cosas”, sostuvo, apelando a la unión como motor de la recuperación. En la misma línea, buscó cambiar la perspectiva negativa que rodea al equipo: “El momento trae una mirada pesimista, pero este plantel ilusiona”.

En lo estrictamente futbolístico, el nuevo DT fue contundente sobre su idea para el debut: “Tenemos que ser ordenados y correr todos”. Y profundizó: “Para el domingo lo importante es el orden. Tenemos que ir de lo más importante a lo menos importante. Hay que correr bien la cancha y ser intensos. El primer concepto es el orden y posicionamiento”.

También hubo espacio para la emoción personal.

“Dirigir a Instituto para mí es un sueño, dirigir en un estadio lleno también y le pido a Dios que nos ayude”, confesó el ex técnico de Godoy Cruz, visiblemente movilizado por la oportunidad de conducir al club de su provincia. Y dejó una reflexión que resume su mirada sobre los procesos: “Llegamos en un gran momento, después de éxitos y fracasos, fracaso es una palabra muy fuerte. Los fracasos a veces son los que nos llevan al éxito”.

Por su parte, el presidente de la 'Gloria', Juan Manuel Cavagliato explicó los motivos de la elección: “Nos decidimos por Diego (Flores) que lo vimos convencidos de los jugadores. Elegimos por su compromiso y profesionalismo. Sabemos la capacidad que tiene”, afirmó, respaldando el proyecto a largo plazo que implica un vínculo hasta fines de 2026.

Con contrato firmado, respaldo dirigencial y un mensaje que apunta a reconstruir desde el orden y la convicción, Diego Flores inicia su ciclo con un desafío inmediato: que el domingo su Instituto dé el primer paso hacia la reacción que todos en Alta Córdoba esperan.

