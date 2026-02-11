Diego Flores está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Instituto

Por ahora no hay comunicado oficial, pero en cada calle de Alta Córdoba ya se anuncia: Diego Flores será el nuevo director técnico de Instituto.

En la ‘Gloria’ quieren anunciarlo cuanto antes. Aunque restan detalles y por eso su debut no será este fin de semana ante Central Córdoba, sino el jueves 19 de febrero, cuando el elenco albirrojo reciba a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026.

Flores, 45 años, cordobés de capital, carga con un apodo que lo precede: ‘El Traductor’. Se lo ganó en Inglaterra, cuando oficiaba de intérprete de Marcelo Bielsa en las conferencias de prensa del Leeds United. Pero antes de traducir conceptos ajenos, tradujo su propia historia.

Cordobés, mediocampista y también marcador central. Jugó en la Liga Cordobesa en el Club Las Flores y allá por el 2006 fue a Sportivo Belgrano de Almafuerte, en la Liga Riotercerense, donde jugaba su hermano Esteban. No fue una carrera larga ni ruidosa. Fue, más bien, una etapa formativa.

Su historia

Se graduó como profesor de Educación Física en la Universidad Blas Pascal, hizo el curso de entrenador en ATFA Córdoba y en 2012 tuvo su primera experiencia al frente de un plantel superior antes de emigrar: dirigió a Sportivo Belgrano de Almafuerte durante 23 partidos. Tenía 31 años. Lo llevó a semifinales del Apertura de la Liga. Después decidió irse. Buscar algo más.

En 2013 viajó a Irlanda. Siete meses en Kingswood, un club infantil en las afueras de Dublín. También cruzó a Inglaterra para reunirse con Mauricio Pochettino, que entonces dirigía al Southampton. Golpeó puertas. Contactó a Diego Reyes, integrante del staff de Bielsa. Insistió. La oportunidad llegó: analista y editor de video en el Olympique de Marsella. Más tarde, Lille, en 2017, apenas 14 partidos. Y finalmente Leeds, desde 2018.

En Inglaterra fue más que un asistente. Preparaba informes, analizaba rivales y durante un tiempo tradujo a Bielsa ante la prensa británica. De allí el apodo. Entre 2018 y 2020 vivió el ascenso del Leeds a la Premier League después de 16 años. Cuando el equipo volvió a la elite, Flores dio un paso al costado. A fines de 2020 decidió iniciar su propio camino.

La prueba de fuego fue Godoy Cruz, en 2021. Después llegaron San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima La Plata y, más recientemente, Maccabi Haifa de Israel en 2025, en un ciclo breve. Su última experiencia en el fútbol argentino fue en Gimnasia, el año pasado: 90 días, 13 partidos, tres victorias (San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Platense), cuatro empates y seis derrotas. La eliminación por penales ante Central Córdoba de Rosario, por Copa Argentina, en 16avos de final, marcó el final.

No es la primera vez que Instituto aparece en su radar. Ya había sido considerado en mayo de 2023, tras la salida de Mauricio Caranta. También este año su nombre rondó en el club, como ocurrió en su momento en Estudiantes de Río Cuarto. Esta vez, sin embargo, el escenario parece distinto. En un principio, el apuntado era Omar De Felippe, pero cuestiones personales del entrenador enfriaron esa posibilidad y la dirigencia avanzó por Flores.

Instituto busca reordenarse tras la salida de Oldrá. Y Flores busca estabilidad después de experiencias cortas. Hay un punto de encuentro en esa necesidad. En Alta Córdoba lo saben. Por eso, aunque falte la confirmación formal, el murmullo ya suena a certeza.