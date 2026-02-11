No más faltas por viajes o frío: Córdoba refuerza la presencialidad en las aulas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha el programa “Más asistencia, mejores oportunidades de aprendizaje” para los niveles Inicial y Primario, con un objetivo claro: fortalecer la presencialidad y evitar las inasistencias injustificadas. La iniciativa incorpora un sistema de alertas tempranas y fija un límite de 25 faltas anuales antes de activar dispositivos pedagógicos específicos.

El nuevo esquema utiliza el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE) para el registro diario y establece intervenciones progresivas. Con tres inasistencias injustificadas se genera una comunicación con los adultos responsables; con cinco, se realizan citaciones formales; y al llegar a diez, se firma un acta compromiso para garantizar la continuidad en el aula.

Cuando un estudiante alcanza las 20 faltas, el sistema lo considera en situación de riesgo y se redefinen acciones pedagógicas para recuperar aprendizajes. “Esto tiene mucho que ver con el cuidado de la trayectoria y con la construcción del oficio de estudiante”, señaló el secretario de Educación, Luis Franchi.

Si el alumno supera las 25 inasistencias, ingresa en la condición de Trayectoria Escolar Asistida (TEA). A diferencia del régimen de “quedar libre”, este dispositivo no excluye al estudiante, sino que habilita un acompañamiento personalizado para sostener la continuidad pedagógica.

En relación con el nivel inicial, Franchi explicó que “por la ley nacional y por nuestra ley provincial es de promoción automática”, por lo que “no hay ningún niño o niña que vaya a repetir la sala de tres, de cuatro o de cinco por haber faltado tantos días”. Sin embargo, aclaró que “sí se van a generar condiciones para que los niños y niñas puedan recuperar las actividades que por su inasistencia no han podido desarrollar en el jardín”, con acompañamiento de las familias.

En el nivel primario, recordó que “el primer grado constituye una unidad pedagógica con segundo grado, por lo cual no es que un niño va a repetir primer grado”, aunque subrayó que se pondrán en marcha “los dispositivos para que las primeras herramientas de alfabetización el niño las pueda recuperar si por alguna razón no ha podido asistir”.

Trayectoria Escolar Asistida

En los casos en que el estudiante ya se encuentra dentro de la Trayectoria Escolar Asistida y las inasistencias continúan, el abordaje se profundiza. “En esos casos intervenimos singularmente y empiezan a intervenir otros actores”, explicó Franchi. Ante posibles vulneraciones de derechos, pueden sumarse equipos del Ministerio y otras áreas del Estado provincial y municipal para “abordar cuál es la condición por la cual esa trayectoria está siendo discontinua” y garantizar el derecho a la educación.

La medida se inscribe en el programa estratégico TransFORMAR@Cba y busca consolidar la asistencia como un eje central de equidad y justicia educativa. Franchi señaló que, si bien siempre existió el registro de asistencia, hasta ahora no había un dispositivo legal que articulara ese control con intervenciones pedagógicas específicas en inicial y primaria. En ese sentido, remarcó que “los estándares de presencialidad de nuestra provincia son muy buenos”.

Desde la cartera educativa enfatizaron que la política apunta a consolidar una cultura institucional que valore el tiempo escolar. “Ir a la escuela importa y en la escuela se aprende”, concluyó el secretario.