Cine, juegos y performances: así es Pururú, la propuesta que crece en Córdoba

La productora Kuórum lanzó en Córdoba “Pururú”, un ciclo de cine interactivo al aire libre que combina películas, juegos e intervenciones artísticas, y que en su primera edición agotó entradas en cuatro días. La propuesta, creada por un equipo joven que comenzó a trabajar a fines de 2024, ya tuvo dos fechas y busca consolidarse como un evento mensual durante todo el año en la ciudad.

El proyecto surgió, según explicó Martina Redondo, integrante de la productora, a partir del deseo de crear una noche de cine distinta. “Nosotras empezamos a pensar Pururú a fines de 2024 porque sentíamos que en Córdoba no había muchas propuestas de cine al aire libre y queríamos hacer algo diferente”. En ese sentido, agregó: “La idea es que la gente viva una experiencia completa, con juegos, intervenciones y una temática que atraviese toda la noche”.

El nombre del ciclo también responde a esa identidad local. “Es un cine al aire libre en Córdoba, se tiene que llamar Pururú, porque así le decimos los cordobeses al pochoclo”, señaló. Además, detalló que cada edición incluye dos películas vinculadas a una temática específica, un código de vestimenta y actividades relacionadas con lo que se proyecta en pantalla. “Nosotras queríamos que no sea solo ir, sentarse y mirar una película. La idea es que desde que llegás estés metido en la temática de la noche”, añadió.

En cuanto a las intervenciones, señaló: “Tenemos “el ritmo musical”, que se define según la temática de cada edición; en la última, estuvo orientado a canciones de verano y clásicos de playa, además hacemos competencias de doblaje en vivo, donde el público se anima a recrear escenas”. Y remarcó: “La gente participa, se ríe, compite por premios y eso genera algo muy distinto a una función tradicional”.

Respecto al público, Redondo destacó la diversidad de asistentes. “Nos sorprendió la variedad, fue gente de entre 20 y 40 años, grupos de amigos, parejas y familias. Eso nos confirmó que hay ganas de este tipo de propuestas”, afirmó.

Para la próxima edición, prevista para el 18 de febrero con temática del Mes de los Enamorados y las películas "Cómo perder un hombre en 10 días" y "10 cosas que odio de ti", adelantó: “Queremos que cada fecha tenga su propia identidad, pero siempre manteniendo esta idea de experiencia interactiva que es el corazón de Pururú”.

La Noche de Juegos

Además de Pururú, Kuórum Producciones organiza “La Noche de los Juegos”, un evento mensual con torneos de juegos de mesa, propuestas gamer y actividades recreativas, que convoca principalmente a personas de entre 30 y 50 años. “Nuestro primer evento fue el 5 de diciembre de 2024 y desde entonces venimos creciendo con distintas propuestas”, destacó.

De cara a las próximas ediciones, desde la productora adelantaron que continuarán apostando a temáticas renovadas y a propuestas participativas. La intención es consolidar una comunidad que encuentre en cada encuentro una experiencia distinta, donde el cine funcione como punto de partida para compartir, interactuar y construir una salida diferente en la ciudad.