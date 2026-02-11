Demoras en la entrega de DNI y pasaportes: RENAPER enfrenta reclamos por tiempos de espera de hasta 60 días

Los ciudadanos cordobeses enfrentan demoras de hasta 60 días en la recepción de sus documentos de identidad y pasaportes, según reportan los registros civiles de toda la provincia. El problema, que se extiende desde hace algunos meses, tiene su origen en cambios operativos implementados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y en modificaciones en los contratos de logística para la distribución postal.

Según pudo confirmar este medio con autoridades de registros civiles del interior provincial, los trámites regulares que anteriormente demoraban 40 días ahora pueden extenderse hasta dos meses. Esta situación ha generado múltiples reclamos de ciudadanos que necesitan viajar o realizar gestiones urgentes.

Para quienes tienen necesidades manifiestas, existe la alternativa del servicio exprés, que garantiza la entrega en 10 días, aunque implica un costo adicional. También está disponible el servicio de pasaporte al instante en el aeropuerto de Córdoba para casos de viajes inminentes.

No más faltas por viajes o frío: Córdoba refuerza la presencialidad en las aulas

Entre los factores que explican esta situación se encuentra la reducción de la planta de personal del RENAPER, lo que impacta directamente en los procesos de confección, verificación y embalaje de los documentos. Además, el organismo modificó el convenio de distribución: anteriormente la entrega estaba a cargo de Correo Argentino u OCA, pero ahora la realiza OCASA.

Las autoridades del RENAPER cambiaron el 1 de febrero pasado, con nuevos director y subdirector al frente del organismo, luego del cambio de ministro del Interior. Los registros civiles esperan que la nueva conducción pueda analizar y resolver esta problemática logística.

El caso del pasaporte exprés

Un caso particular ilustra las deficiencias del sistema actual. Una ciudadana abonó el servicio de Pasaporte Exprés el 21 de agosto, que garantiza la entrega en 96 horas. Sin embargo, cuando el correo intentó la entrega el 27 de agosto y no la encontró en su domicilio, el pasaporte fue remitido nuevamente a las oficinas de RENAPER en Buenos Aires en lugar de quedar disponible para retiro en el Registro Civil de Córdoba.

Este procedimiento contradice lo que sucede con los pasaportes comunes, que en caso de no poder ser entregados en el domicilio quedan disponibles en el Registro Civil central de la ciudad para retiro inmediato.

Adultos mayores en Argentina: el 17% debe trabajar luego de jubilarse

La Dirección del Registro Civil de la Municipalidad de Córdoba elevó una nota formal al por entonces director nacional del RENAPER, Pablo Santos, solicitando que se modifique la operatoria para que los pasaportes exprés no entregados sean devueltos al Registro Civil donde se inició el trámite, tal como ocurre con los pasaportes comunes.

En la nota, firmada digitalmente el 4 de septiembre por el director José Francisco Olmos, se destaca que esta situación genera un "perjuicio considerable" ya que el plazo informado para reexpedición desde Buenos Aires hasta Córdoba es de 7 a 10 días, "lo cual torna ineficaz el servicio exprés que abonó y contrató expresamente para garantizar su viaje".

El documento también señala que en ocasiones las empresas de correo alegan motivos de seguridad para no ingresar a determinados barrios de Córdoba, lo que provoca que las entregas directamente no se concreten.

La respuesta de RENAPER

En respuesta a la nota del Registro Civil de Córdoba, el RENAPER explicó a PERFIL CÓRDOBA que el trámite de Barrionuevo fue tomado el 21 de agosto y verificado al día siguiente, cumpliendo todos los controles. El 22 de agosto el pasaporte se produjo, despachó y colocó en caja de Correo Argentino para envío al domicilio declarado.

El 27 de agosto el correo informó "dirección incorrecta" como motivo de no entrega y lo derivó a sucursal para retiro presencial. Finalmente, el pasaporte fue retirado por la ciudadana el 15 de septiembre. El organismo subrayó que el documento permaneció en RENAPER solo un día y el resto del tiempo estuvo dentro del circuito logístico del correo.

Sobre la situación general, RENAPER afirmó que los procesos de producción y verificación están dentro de los plazos previstos. Reconoció que los tiempos totales pueden verse impactados por cuestiones logísticas como datos de domicilio, intentos fallidos o reprogramaciones, pero negó "una alteración estructural en los plazos de producción". Admitió que en períodos de alta demanda pueden darse variaciones en los tiempos totales de entrega.

Respecto de los DNI, el organismo destacó que con la progresividad de la emisión de los nuevos DNI electrónicos (eDNI), que viene aumentando de manera sostenida, se prevé una reducción sustancial en los tiempos de producción a medida que los nuevos equipos alcancen su volumen óptimo de operación.

RENAPER informó que ya transcurrió la primera semana de producción de los eDNI, "la más crítica en este tipo de procesos", sin registrarse complicaciones más allá de los ajustes esperables de puesta en marcha. El organismo anticipó una mejora sostenida en los niveles de producción y, en consecuencia, en los plazos de entrega.

La posición provincial

Desde el Gobierno provincial, que tiene bajo su órbita la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a cargo de Nancy Moreno, consideraron que el RENAPER debe brindar explicaciones sobre las demoras, ya que el Registro Civil provincial está trabajando sin inconvenientes por el momento.

La situación se replica en todos los registros civiles de la provincia. Cada viernes, las distintas cabeceras que componen el sistema provincial mantienen reuniones virtuales con la dirección provincial para abordar esta y otras cuestiones. La demora en la entrega de DNI y pasaportes se ha convertido en un tema constante de estas reuniones.

RENAPER manifestó que continúa en coordinación con las autoridades provinciales para optimizar el circuito y reducir contingencias, aunque por el momento no ha comunicado plazos concretos para resolver definitivamente la problemática que afecta a miles de ciudadanos en todo el país.