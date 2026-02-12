General Paz Juniors y la visión de 'Agu' Gribaudo: sembrar, resistir y volver

Antes de la final en Santiago del Estero, él ya lo intuía. Se lo dijo a Sofía, su esposa, como quien comparte una corazonada. "Le decía a mi esposa que me iba a tocar volver en un partido importante, que me venía sintiendo bien y que tenía que estar con la guardia en alta. Sabía que me iba a volver a posicionar en el campo de juego. Y así fue, en una final, en una vuelta de visitante”, el confiesa Agustín Gribaudo a Perfil Córdoba. En su voz se le nota esa fe violenta.

Porque no lo dice desde la soberbia. “Agradecido sinceramente con Dios por volverme a poner en una cancha”, reflexiona. Y enseguida vuelve al presente: “Queda un paso. Queda un paso en un torneo tan duro. Y es el más importante”.

Ese paso final será en Catamarca. Juniors y Tucumán Central, frente a frente, con el ascenso como promesa y amenaza. Para 'Agu' Gribaudo será algo más que un partido: será la confirmación de un crecimiento que no se mide sólo en despejes o anticipos, sino en la forma en que atravesó la lesión, en cómo aceptó perder el lugar y lo recuperó sin estridencias.

Crecer

Alguna vez, cuando jugaba en Escuela Presidente Roca siendo un adolescente, fue un enganche zurdo que soñaba con asistir. Hoy es un marcador central que sueña con ascender. Entre una versión y otra no hay ruptura, sino aprendizaje. Porque en el fondo sigue siendo el mismo jugador que levantó la mano cuando faltaba un defensor.

Sólo que ahora, cuando levanta la cabeza, no busca el pase filtrado. Busca el horizonte. Y en ese horizonte está el ascenso con General Paz Juniors. Un paso más. El más importante.

El defensor volvió a las canchas después de casi dos meses y medio afuera. El equipo de Hernán Martínez había eliminado con autoridad a Central Argentino de La Banda en una serie exigente, de esas que no sólo se ganan en la cancha sino en la espera, en la ansiedad, en los entrenamientos donde nadie quiere ceder un centímetro. Y allí estaba Gribaudo, marcador central, otra vez titular en un partido decisivo, después de haber visto cómo el tiempo (y el dolor) le quitaban terreno. “Me tocó volver a jugar 90 minutos después de casi dos meses y medio. Era una final apasionada y histórica para el club, entonces siento que estuve bien en lo físico, en lo táctico”, dice. Y agrega: “Me tomo cada entrenamiento como una final, desde que volví a la lesión, de darlo todo, tratar de hacerlo mejor y volver al nivel que uno por ahí tuvo acá en el club”.

"No queremos que lo extrafutbolístico nos saque del partido"

Un paso más, el más importante

La carrera de Gribaudo, que hizo gran parte de su formación en las divisiones inferiores de Belgrano, es la de un perseverante. Equipos del ascenso, vestuarios humildes, viajes largos, canchas donde el pasto es más una intención que una certeza. “Arranqué siendo titular. Jugué absolutamente todos los partidos de la fase de grupo”, recuerda sobre este Regional. Pero la lesión (una vieja herida que se abrió otra vez) lo sacó de escena. “Eso me tuvo dos meses afuera, tuve unos fibros en cremallera. Entonces a medida que pasara el tiempo iba perdiendo terreno en la cancha. Pero me sentí siempre parte del grupo porque traté de no solo aportar adentro, sino afuera. Me propuse ayudar a los chicos que por ahí no venían teniendo minutos y se los veía mal", dice y refleja cómo es este plantel que el fin de semana buscará el tan ansiado ascenso y meterse en la historia del club.

Por eso, él tiene una frase que repite, casi como un lema: el equipo.

“Lo mejor que tiene el plantel es el equipo, es el equipo, la calidad humana”, sentencia, y la insistencia no es casual. “Hemos ido mejorando como grupo, como equipo. Hemos aprendido a sembrar mejor y si hoy estamos acá es porque hemos cambiado las semillas. Entendimos que esto también se trata de siembra y cosecha y hoy estamos cosechando buenos triunfos”.

Con optimismo y fe. Así anda por estos días el defensor Gribaudo, y es un reflejo de las ilusiones que se viven en el plantel de Juniors.

En el ascenso, donde todo parece urgente, hablar de siembra suena casi imprudente. Pero Juniors llegó hasta la final del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026, que se jugará el domingo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de la Liga Catamarqueña, porque entendió que el apuro no siempre es el mejor consejero.

“El partido en Santiago fue una prueba durísima”, confiesa. “Saber que teníamos que definir de visitante con un rival tan duro fue una prueba de fuego que pudimos superar no solo en la cancha sino fuera. Tenemos un excelente grupo humano. Hay chicos que ni siquiera han sumado minutos y no te faltan un día a entrenar, se entrenan al 100, te potencian, te exigen. Eso habla muy bien del grupo que tenemos”, cierra. Y sueña. Y el 'Agu' tiene fe.