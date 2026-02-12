Pasajes de ómnibus de larga distancia con cobertura de rotura, pérdida o robo de equipaje

La compañía de venta online de pasajes de ómnibus Plataforma10 incorporó la cobertura de viaje gratuita, beneficio que se activa automáticamente en compras realizadas desde la aplicación móvil, con lo cual se consolida una experiencia de viaje 100% digital.

La plataforma anunció la incorporación de una cobertura de viaje gratuita para todos los usuarios que compren sus pasajes nacionales a través de su aplicación móvil. La iniciativa convierte a Plataforma10 en la única compañía del país en ofrecer este tipo de servicio integrado como valor agregado dentro del transporte terrestre de larga distancia.

El nuevo beneficio refuerza la estrategia de la compañía de expandir su propuesta más allá de la venta de pasajes, integrando servicios que aportan previsibilidad, protección y confianza en el proceso de viaje. La cobertura incluye cancelación del viaje por causas justificadas, así como protección ante pérdida, robo o rotura de equipaje despachado, sin costo adicional para el usuario.

El beneficio aplica exclusivamente a pasajes de rutas nacionales adquiridos a través de la app y se aplica automáticamente, siempre que se encuentre activo para ese viaje.

¿Qué cubre el servicio?

Cancelación del viaje por fallecimiento , accidente o enfermedad grave , citación judicial o daños graves en la vivienda o comercio.

Rotura de equipaje despachado , con reembolso sujeto a presentación de comprobantes.

Pérdida o robo de equipaje , con compensación una vez realizado el reclamo ante la empresa de transporte y la denuncia correspondiente.

Cobertura total de $50.000.

“La incorporación de este servicio es un paso más en nuestra visión de construir una plataforma de viajes cada vez más completa. Queremos acompañar a nuestros usuarios con un beneficio concreto que reduzca la incertidumbre y mejore la experiencia del pasajero”, señaló Tomás Barreiro, Head de Marketing de Plataforma10.

Con esta iniciativa, la compañía consolida su liderazgo en innovación y refuerza su estrategia de diferenciación dentro del mercado de transporte terrestre. Además, refuerza su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los pasajeros, integrando soluciones propias del mundo del travel insurance a una experiencia de compra 100% digital.