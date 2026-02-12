La canasta básica aumentó 4,1% y elevó la línea de pobreza en enero

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El mismo hogar, compuesto por una pareja y dos hijos, requirió $ 623.990 para cubrir la canasta básica alimentaria y no caer en la indigencia.

Reforma laboral: los tres senadores cordobeses votaron en tándem y Milei logró la media sanción de la ley

Los datos reflejan que tanto la canasta básica total como la alimentaria registraron un incremento del 4,1% respecto de diciembre. En el último mes de 2025, esa misma familia había necesitado $ 1.308.713,26 para superar la línea de pobreza y $ 589.510 para no ser indigente.

El informe se difundió un día después de que el organismo diera a conocer la inflación de enero, que fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%. Las mediciones se realizan sobre la base de un “adulto equivalente”, parámetro a partir del cual se calculan los requerimientos de cada integrante del hogar según sexo y edad.

Las cifras correspondientes a enero fijan así los nuevos umbrales de ingresos necesarios para los hogares argentinos en función de la evolución de los precios.