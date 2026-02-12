EL Grupo Hotelero Albamonte inauguró un hotel Days Inn en Sierra de la Ventana

El pasado 5 de este mes, el Grupo Hotelero Albamonte abrió las puertas del nuevo Days Inn Sierra de la Ventana —perteneciente a la marca hotelera internacional Wyndham Hotels & Resorts— con el objetivo de elevar la propuesta hotelera en uno de los destinos más buscados de la provincia de Buenos Aires. El hotel está ubicado sobre Ruta Provincial N° 76 km 238, a poco más de 100 kms de la ciudad de Bahía Blanca y a 570 kms de Caba, en un punto panorámico estratégico de La Comarca, que ofrece a sus huéspedes la mejor de las vistas al cerro Tres Picos de 1.239 msnm, el punto más alto de la provincia.

Con esta incorporación GHA acrecienta su liderazgo en el mercado argentino en cantidad de hoteles abiertos y sigue ofreciendo el mejor estándar que un huésped requiere y exige al alojarse en ellos.

A la hora de tomar la palabra Alberto Albamonte, CEO del Grupo Hotelero Albamonte y presidente de los hoteles Days Inn y Howard Johnson, el empresario expresó: “Este arribo confirma que esta paradisíaca zona es un verdadero polo de atracción para las inversiones hoteleras de alta gama”.

Una propuesta integral para el viajero moderno

Ubicado estratégicamente, el nuevo Days Inn se presenta para ofrecer una experiencia de descanso superior tanto para familias como para el segmento corporativo. Entre sus principales características se destacan:

● Infraestructura de vanguardia: habitaciones amplias y totalmente equipadas con vistas panorámicas a las sierras.

● Amenities premium: piscina (climatizada interior y descubierta), zona de spa, gimnasio y amplios espacios verdes.

● Gastronomía: una propuesta culinaria que resalta los sabores de la región que se entremezcla con opciones de alta cocina internacional.

● Compromiso sustentable: el hotel integra prácticas de eficiencia energética para preservar el ecosistema local, habiendo logrado la certificación internacional de hotel verde ratificado por la Lic. Bárbara Elliott.

● Otras alternativas para el huésped: para quienes buscan aún más entretenimiento, el Casino ofrece un ambiente diseñado para distenderse y divertirse. Con una amplia variedad de slots, ruletas de paño y mesas de juego, junto a un resto bar integrado, este espacio se ha convertido en un clásico de las noches de Sierra de la Ventana.

Junto al hotel se encuentra el fabuloso Golf de Sierra de la Ventana, una cancha de 18 hoyos, par 72, afincado en una extensión de 64 hectáreas permite jugar durante todo el año en un clima apacible, con vistas a valles, cerros y arroyos. Esta cancha es una de las favoritas en el país siendo visitada por los golfistas más exigentes.

“La llegada de Days Inn a Sierra de la Ventana no solo fortalece nuestra red nacional y la que nos convierte en la cadena hotelera más grande del país con un total de 41 hoteles abiertos y más de 24 en construcción o con contratos ya firmados, sino que también responde a la creciente demanda de servicios de alta calidad en destinos de cercanía y naturaleza”, afirmó Alberto Albamonte.

Impacto en el turismo regional

Es de destacar que en menos de 90 días abrirá sus puertas el fabuloso hotel Howard Johnson Bahía Blanca (el más importante de la ciudad) también adherido al grupo GHA lo cual potenciará ambos destinos con la utilización del aeropuerto internacional de Bahía Blanca.

El evento de inauguración contó con la presencia de más de 400 personas, entre ellas Alberto y Pablo Albamonte, directivos del Grupo Hotelero Albamonte (GHA); Lara Paoletti, presidenta de Days Inn Sierra de la Ventana del Grupo internacional Paoletti, inversor de origen italiano a cargo de este hotel, y Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, además de autoridades municipales, representantes del sector turístico regional y empresarios.