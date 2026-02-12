Reforma laboral: los tres senadores cordobeses votaron en tándem y Milei logró la media sanción de la lay

El Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y Córdoba jugó en bloque: los tres senadores que representan a la provincia votaron afirmativamente. Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero acompañaron el proyecto que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, en una sesión maratónica cargada de negociaciones, cambios de último momento y rosca política a cielo abierto.

La iniciativa —que quedó conformada por 213 artículos— avanzó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, bloques provinciales y legisladores alineados con gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán. Del otro lado, el kirchnerismo, Convicción Federal, Moveré por Santa Cruz y el bloque de José Mayans rechazaron la propuesta.

Cómo votaron los cordobeses

Desde Córdoba, la senadora Carmen Álvarez Rivero celebró públicamente la votación con un mensaje enfático en redes sociales, donde definió la norma como “la ley de modernización laboral que 10 millones de argentinos esperaban”, destacó el liderazgo de Milei y habló de “derechos para el trabajador excluido” y “confianza para el empleador”, con un discurso alineado sin matices con la narrativa oficialista. Traducido: VLLC, emojis y épica libertaria completa.

Luis Juez también votó afirmativamente, aunque sin pronunciamientos públicos específicos sobre la reforma en las horas posteriores a la sesión, manteniendo un perfil más bajo en redes y concentrado en su agenda mediática habitual.

Por su parte, Alejandra Vigo acompañó el proyecto, pero dejó una postura más matizada en el recinto: “Esta ley no resuelve el problema del empleo, para eso es necesario que se reactive la actividad económica. Hoy hay sindicatos que consideran que debe haber una reformulación de las leyes laborales, acompañada de políticas económicas”, sostuvo, marcando una diferencia discursiva dentro del voto positivo.

Con esta posición de la dirigente justicialista se puede adelantar la posición que adoptará el bloque de Provincias Unidas en Diputados: Luz verde para la ley pero planteando algunas necesidades, como por ejemplo un plan productivo que complemente al plan económico nacional. Se espera que Juan Schiaretti tome la iniciativa, pese a que la presidencia del bloque no quedó en sus manos.

Con esta media sanción, la reforma laboral pasó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo planea tratarla en comisión la próxima semana, tras los feriados de Carnaval, y llevarla al recinto el 25 de febrero. El objetivo político es claro: llegar con la ley sancionada al 1° de marzo, para que Javier Milei la incluya como trofeo legislativo en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias.

En clave política, el dato no es menor: Córdoba alineó a sus tres senadores en una votación clave para el Gobierno nacional, mostrando un respaldo institucional fuerte a la agenda de reformas. En tiempos de grietas, internas y zigzag discursivo, al menos esta vez la provincia jugó sin fisuras. Rara avis en la fauna del Congreso.

Así votó cada uno: