Fuerte temblor en Chile se sintió en la ciudad de Córdoba

Un temblor de 6,1 grados de magnitud sacudió este jueves Chile y se sintió en Córdoba y otras ciudades argentinas a las 10.34, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Temblor en Chile

El epicentro estuvo ubicado a 94 kilómetros al sur de Coquimbo, 127 kilómetros al norte de Los Vilos y 199 kilómetros al noroeste de Cerro Mercedario.

La profundidad fue de 29 kilómetros, la latitud de -30.771 y la longitud de -71.655.

Intensidad

El organismo precisó que fue de intensidad de II a III (sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios) en la ciudad de Córdoba.

Además fue de intensidad III (lo perciben alguna personas en reposo) en la ciudad de San Luis y de III a IV (lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan) en La Rioja y Catamarca.

Por último fue de intensidad IV (objetos colgantes oscilan) en la ciudad de Mendoza.

Usuarios de las redes sociales publicaron mensajes en los que confirmaron que habían percibido el movimiento sísmico.

