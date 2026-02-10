Racing de Córdoba será transmitido por AFA Play

La AFA sacudió el tablero: el Comité Ejecutivo tomó una decisión que cambia las reglas del juego en el Ascenso. ¿Qué pasó? La casa madre del fútbol argentino rechazó las ofertas que tenía sobre la mesa para la transmisión de los torneos del ascenso. No hubo acuerdo con las empresas interesadas. Y resolvió quedarse con los derechos de la Primera Nacional, donde juega Racing de Córdoba.

La novedad es fuerte. La AFA transmitirá los partidos por cuenta propia.

El fútbol de la segunda categoría dejará de verse por TyC Sports, señal que lo emitía hasta 2025. Ahora pasará a AFA Play, o mejor dicho, a LPF Play, la plataforma oficial de la Liga Profesional.

Es una bomba en el mundo del fútbol y de las transmisiones, ya que el cambio marca un giro total en la estrategia audiovisual. La producción y la distribución quedarán bajo control directo de la AFA. El streaming será el eje del nuevo modelo.

En una primera etapa, el servicio será gratuito durante un mes. La idea es captar usuarios y posicionar la aplicación. Luego llegará la suscripción paga. Todavía no se informó el precio oficial. Sin embargo, se especula con un valor cercano a los 10 dólares, alrededor de 14 mil pesos argentinos.

Los equipos de la Primera Nacional cobrarán 65 millones de pesos por las transmisiones.

El impacto es directo. Se abre una nueva etapa para el Ascenso. Cambia la pantalla. Cambia el negocio. La AFA apuesta fuerte. Y el fútbol del interior y del conurbano tendrá una nueva casa digital.

