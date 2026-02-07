"No queremos que lo extrafutbolístico nos saque del partido"

General Paz Juniors dio un paso clave el domingo pasado al vencer 3 a 2 a Central Argentino de La Banda en Córdoba, en el partido de ida de la final de la Región Centro del Torneo Regional Amateur. Fue un triunfo ajustado, conseguido sobre el cierre, que dejó la serie abierta pero con ventaja para el Albo, que ahora afronta el desafío decisivo.

Y este domingo 8 de febrero, desde las 20 horas, el 'Poeta' visitará Santiago del Estero para disputar la revancha.

El partido se jugará sin público visitante, un factor que genera preocupación en el mundo albo, especialmente por el arbitraje, en un contexto de máxima tensión y expectativas.

En la previa del encuentro, el entrenador Hernán Martínez fue claro y contundente respecto a lo que espera de su equipo y a cómo afrontar un partido cargado de condimentos extra futbolísticos. “No queremos que lo extra futbolístico nos saque de partido”, afirmó el DT en diálogo con el programa Tercer Tiempo, que se emite por Radio Sucesos.

General Paz Juniors sueña en grande, un camino que genera ilusión

Martínez remarcó la importancia de la experiencia del plantel para sobrellevar este tipo de escenarios: “Tenemos jugadores de experiencia que saben jugar con todos esos detalles y haremos lo mejor que se pueda”, señaló, confiado en la madurez de sus dirigidos.

El técnico también hizo hincapié en el vínculo con el grupo y en la confianza interna como una de las fortalezas del equipo. “Cuando los jugadores están involucrados y te creen, se hace más fácil”, sostuvo.

De cara a la revancha, Martínez fue tajante sobre el planteo que deberá tener Juniors. “Tenemos que hacer un partido inteligente”, remarcó, dejando en claro que la concentración será clave durante los 90 minutos.

Finalmente, el DT resumió su idea futbolística para este tipo de definiciones, donde cada detalle puede marcar la diferencia. “Este torneo se gana con la valla en cero. No significa no atacar, sino que a la hora de defender tienen que estar todos comprometidos”, explicó.

Con la ventaja del 3-2 conseguida en la ida y dependiendo de sí mismo, General Paz Juniors buscará este domingo dar el golpe en Santiago del Estero y meterse en la gran final por el ascenso al Torneo Federal A, donde espera Tucumán Central, en cancha neutral y a partido único. La ansiedad es enorme, pero el mensaje del entrenador es claro: cabeza fría, inteligencia y compromiso colectivo.