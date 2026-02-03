General Paz Juniors sueña en grande, un camino que genera ilusión

General Paz Juniors vive un momento especial y en el barrio hay mucha ilusión. Su campaña en el Regional Amateur fue sólida y constante: avanzó en una competencia que reunió a más de 330 equipos.

El 'Poeta' con el transcurrir del certamen fue mostrando argumentos para estar viviendo este presente y generar esa ilusión: superó una fase de grupos exigente, luego mostró carácter en los cruces directos. Dejó atrás a Comercio de Villa Dolores. También superó a AMSURRBAC. En cuartos dio otro golpe ante Defensores de La Boca de La Rioja. El envión continuó en semifinales: allí venció a 9 de Julio de Morteros. Ese triunfo lo depositó en la final regional.

¿Cómo es el posible itinerario de Juniors para la ilusión del ascenso?

El domingo dio un paso clave. Le ganó 3 a 2 a Central Argentino sobre el cierre. Fue en la ida de la final de la Región Centro.

Ahora viene el desafío final. Juniors viajará a Santiago del Estero para la revancha. El partido se jugará el próximo domingo. Y la ansiedad es gigante en los albos.

El encuentro de revancha se jugaría el domingo a partir de las 20 horas en el estadio Osvaldo Juárez, en la ciudad de La Banda, aunque aún resta la confirmación oficial.

El sueño del ascenso está más cerca. Si gana la región, irá por el último boleto. Enfrentará a Tucumán Central en cancha neutral.

Un solo partido separa al 'Poeta' de hacer historia.