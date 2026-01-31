Belgrano, identidad y experiencia al servicio de una idea

En el barrio de Alberdi suelen decir que Belgrano es mucho más que un club, que es una idea, una identidad, una manera de pararse en la cancha, que no necesitan del brillo para imponerse. Comenzó el torneo Apertura de AFA y el fútbol argentino nos sigue mostrando diversas realidades, con algunos clubes atravesados por urgencias diversas, con modas pasajeras y proyectos que no son tales. En ese contexto, los ‘Piratas’ se miran en el espejo y encuentran en su plantel una certeza: una plantilla cargada de experiencia, trayectoria y ADN celeste.

La sensación es que la dirigencia encabezada por Luis Fabián Artime no reniega de la experiencia ni del nombre pesado en la camiseta; al contrario, los abraza. Pero lo hace desde un lugar particular, casi emocional. Porque cuando Lucas Zelarayán toma la pelota, cuando el ‘Mudo’ Vázquez pausa el juego con ese talento que parece ajeno al vértigo moderno, cuando Emiliano Rigoni o Santiago Longo pisan el Gigante, no se trata sólo de jerarquía futbolística. Se trata de pertenencia. De futbolistas que no solamente surgieron del club, sino que lo representan, que entienden qué significa jugar con esa presión ‘pirata’. No es marketing (o al menos lo disimulan bien): es memoria viva.

En Perfil Córdoba hicimos un breve repaso por sus números, que no son estadísticas al azar. El ‘Chino’ Zelarayán, con 33 años, tiene 403 partidos oficiales, de los cuales 109 los hizo vistiendo la casaca celeste; el ‘Mudo’ Vázquez, de 36 años, lleva 575 partidos como profesional, 98 con la de Belgrano; Rigoni (32 años) ha jugado 399 juegos oficiales, 76 en el ‘Pirata’, y Longo, el más joven con 27 años, tiene 177 partidos como profesional entre el fútbol argentino y el brasileño.

Experiencia.

A ese núcleo identitario se le suma una columna vertebral curtida en mil batallas. El marcador central Lisandro López, que acaba de renovar su contrato hasta el 2027, aporta liderazgo. Tiene 36 años y un historial fabuloso, con 428 partidos como profesional y varias vueltas olímpicas. Leonardo Morales (34 años) sostiene desde el fondo y en cada pelota expone sus 272 partidos en Primera división en el lomo.

Además, Alexis Maldonado, con 140 partidos en el fútbol argentino, en estas dos primeras fechas aporta sacrificio y buena técnica y muestra el porqué era el capitán de Banfield hasta hace unos meses. Arriba, Lucas Paserini pelea cada pelota como si fuera la última y Nicolás ‘Uvita’ Fernández se desmarca con esa mezcla de rebeldía y picardía que tanto conecta con la tribuna. Experiencia, sí. Pero también compromiso. Porque en Belgrano, la trayectoria sin entrega no alcanza. Passerini, de 31 años y 12 clubes en su currículum, tiene 219 juegos como profesional; mientras que ‘Uvita’ (29 años) lleva 304 partidos oficiales en la Primera división del fútbol argentino.

El ‘Luifa’ y el técnico Ricardo Zielinski entienden que esa experiencia será vital para poder conseguir los objetivos. A propósito del ‘Ruso’, el cuerpo técnico también tiene idiosincrasia Alberdi bien entendida: no es casualidad que para esta temporada se haya sumado Juan Carlos Olave al cuerpo técnico.

En tiempos donde muchos buscan ser otra cosa, el ‘Pirata’ elige ser Belgrano. Y en ese gesto, tan simple como profundo, hay una enorme declaración de principios. Ahora será cuestión de esperar resultados.

IDENTIDAD PURA. En la práctica de Villa Esquiú, Olave y ‘Chino’ Zelarayán charlando del presente del equipo.

El ‘Toro’ de la Liga Cordobesa.

Lautaro Gutiérrez es el jugador del momento en Belgrano. El pibe oriundo de Alta Gracia convirtió en el triunfo 2-1 ante Rosario Central, por la primera fecha del Apertura, y para el empate 1-1 frente a Tigre en la segunda fecha. Dos partidos, dos goles, y el “tapado” que es sensación en Alberdi.

Más allá de este inicio sorprendente, muchos se preguntan “¿quién es?”. El ‘Toro’, como lo apodan a Lautaro, nació el 5 de febrero de 2006 y sus primeros pasos dando pases y haciendo goles los hizo en Central de Barrios de Liniers. En 2020 comenzó a jugar en la novena del ‘Pirata’, en el 2024 saltó a la Reserva del ‘Beto’ Fernández. Previamente, había sido goleador de Cuarta división con ¡13 goles en 16 partidos! El año pasado jugó en la Liga Cordobesa y la rompió convirtiendo 15 goles. Y el ‘Ruso’ Zielinski no dudó en subirlo a Primera y el 17 de noviembre debutó oficialmente en Liga Profesional ante Unión en el Gigante de Alberdi. “Yo estoy para jugar de lo que me pida el DT. Trato de aportar al equipo para que sumemos”, dijo el pibe de 19 años, admirador de Erling Haaland, al término del juego del jueves pasado donde marcó su primer tanto en el Julio César Villagra.

De Villa Esquiú a Alberdi

Para seguir sumando datos que exponen que la identidad celeste no es sólo una cuestión del plantel que está disputando el Torneo Apertura de Primera división. También se pueden citar algunos nombres de jugadores históricos del club que están trabajando en la estructura de divisiones inferiores: Luis Ernesto 'Chiche' Sosa, 'Beto' Fernández, Leonardo Torres, Julio López, Franco 'Mono' Quiroga, Julio Constantin, Franco Pepino, Franco Amaya, Cosme Zacanti, Daniel Mercado y Sebastián Lencina.