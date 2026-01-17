Centurión y la apuesta de Racing que sacudió a la Primera Nacional

A las pocas horas de que su nombre fuera oficializado como refuerzo de Racing de Córdoba, Ricardo Centurión eligió una frase corta, casi defensiva, como quien sabe que ya habló demasiado en su vida: su conducta sería adentro de la cancha. “Soy un agradecido por el trabajo que me están dando y mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera, que quede claro. Estoy listo para estar a disposición y lo que me pida el técnico. Queda poner esmero y trabajo, porque el fútbol así te lo exige. Hoy, soy un racinguista más”, indicó ‘Ricky’. La ‘Academia’ acaba de sumar al futbolista más resonante de la Primera Nacional y, al mismo tiempo, a un hombre que busca una tregua consigo mismo.

Cuentan que Centurión no llegó a Nueva Italia sólo por una propuesta económica —aunque la hubo y fue muy importante— sino por algo menos habitual en el fútbol argentino: el trato. Manuel Pérez, presidente muchas veces verborrágico, esta vez eligió el registro bajo. Llamó rápido, habló claro y, sobre todo, escuchó. Lo mimó sin exagerar, lo convenció sin apurarlo. En un mundo donde los dirigentes suelen negociar como si todos los jugadores fueran intercambiables, cuentan que Pérez apostó a lo humano, a ese detalle invisible que no figura en los contratos, pero inclina decisiones.

Aparentemente, Centurión tenía otras ofertas con contratos más elevados. Pero el exjugador de Racing de Avellaneda, Boca y Vélez, entre otros, buscaba otra cosa: volver a ser. Que se hablara de su juego y no de sus ausencias, de sus gambetas y no de sus caídas. Córdoba apareció entonces como un territorio posible para el relanzamiento. Racing de Córdoba, un club con historia y hambre, le ofreció el escenario.

La contratación más importante de la categoría no se explica sólo en términos deportivos. Se explica en una secuencia de llamados, en una predisposición temprana, en la sensación de sentirse querido antes de demostrar nada. Centurión llega sabiendo que no hay margen para el desvío y, por tal motivo, hay una serie de cláusulas en su contrato que amparan a la institución en caso de indisciplina.

Nada por descubrir, mucho por ilusionarse.

Centurión es talento, es desequilibrio, es la improvisación: es potrero. Cuando juega, y quiere jugar, es estelar. Marca mucha diferencia con respecto al resto de los futbolistas modernos que sólo saben cumplir órdenes tácticas. Esa rebeldía provoca que se anime al uno a uno tan perdido en estos tiempos. Elude rivales sin problemas y encara. Conceptos que parecen de un fútbol añejo y añorado. Eso trae en sus pies Centurión. Y no es poca cosa. Por eso, genera ilusiones.



Por estas horas se leen y escuchan críticas a los fanáticos de la ‘Academia’ cordobesa por su emoción por la llegada de este jugador. Es que el fútbol es esperanza también. No son tontos los fanáticos del club de Nueva Italia, saben quién llegó y su pasado. No son giles: saben que, si Centurión hubiese tenido una “vida ordenada” o disciplinada para la elite, no estaría jugando en la Primera Nacional. Cuando jugó, la rompió en Racing y en Boca, también sedujo a clubes de Europa y hasta se pensó en él para el Mundial de Rusia.

Pero el fútbol no es sólo jugar. Y por eso, Centurión no hizo la carrera estelar que muchos imaginaron. Ahora, que el tipo juega como pocos, eso nadie lo discute. Entonces, en Nueva Italia hay esperanzas de que haya madurado y que en la cancha siga siendo ese jugador capaz de despertar sonrisas con sus jugadas verticales. El fútbol está lleno de esperanzas, y Centurión y los ‘académicos’ se aferran a esa ilusión para este 2026.

Un arribo que impacta.

El periodista Agustín Saravia comenzó a cubrir al club de Nueva Italia en 1991 y desde agosto de 2002 conduce el programa radial Planeta Racing, y lleva adelante la emisión Academia TV desde julio del 2021. Es decir que conoce todo lo que sucede en la ‘Academia’ y es palabra más que autorizada.

En ese marco expresó: “Es una incorporación histórica. No hay un jugador top que haya llegado como refuerzo a Racing como Centurión. Si este jugador demuestra lo que sabe hacer en la cancha, será tremendo. Los hinchas están muy ilusionados y se ha generado una expectativa muy grande. Se espera ahora que la gente se asocie”, le dijo Saravia a Perfil Córdoba y también sostuvo que el trato de Manuel Pérez para con el futbolista fue fundamental para su arribo.



En la misma sintonía, Federico Jelic, de Radio Mitre y conocedor de la historia de Racing, pone a Centurión a la altura de las llegadas de Omar Sivori, Alfio Basile o ‘Mostaza’ Merlo como entrenadores en su momento. Además, coincidió en que la “rapidez” con la que se movió Pérez fue relevante. Ambos afirman que no es un jugador más el que llegó a Racing. Los focos están puestos en Nueva Italia y apuntan a ‘Ricky’. ¿Saldrá bien la apuesta? La esperanza es lo último que se pierde.

ENFOCADO. Las primeras horas de Centurión con vestimenta albiceleste, en la pretemporada que el equipo realiza en Río Segundo.

