Ibáñez defendió la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años: "El fin de la ley es que no haya otra víctima más"

La diputada María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza) defendió la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años al asegurar que “el fin de la ley es que no haya otra víctima más".

Reforma penal juvenil: el reclamo por establecimientos y fondos para su aplicación

Régimen penal juvenil

Además explicó el cambio en la propuesta sobre la edad de imputabilidad, que inicialmente se había planteado en los 13 años. Ibáñez señaló que la modificación hacia los 14 años se debió a un proceso de consenso parlamentario y normativas internacionales.

"La cámara cambió, cambiaron los diputados que la conformaban y los nuevos tenían el criterio de que fuera 14 años por el convenio internacional de niños y niñas y adolescentes. Esta es una ley de consenso y se determinó en este dictamen", agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio (90.7).

Evitar la reincidencia

"Lo que no se puede dejar es que nosotros tengamos otra víctima más. Entonces, si vamos a hablar con sinceridad de la situación, estas cosas no la podemos dejar”, manifestó la diputada.

“Vos no podés a ese menor dejarlo a su suerte, al autor, para que tengamos otra víctima más. Eso es lo que se ha tratado en esta ley de que al menor que ha tenido un crimen de semejante envergadura, tenerlo que pueda instalarse en la sociedad nuevamente, de una manera contenida y ser una persona que pueda estar socialmente nuevamente", precisó Ibáñez.

Además afirmó que tiene "una mirada distinta al kirchnerismo”. “El kirchnerismo dice que los menores que delinquen son únicamente pobres o marginales y las estadísticas no dicen eso. Los menores que delinquen tienen que ver mucho con el consumo y en una cuestión del aumento de la violencia en la sociedad", puntualizó.

Por otro lado, Ibáñez detalló que el espíritu de la nueva normativa no busca únicamente el castigo, sino que plantea un abordaje integral para la reinserción del joven.

"Se plantea de que vos vas a tener todo un sistema especializado para contenerlos, educarlos y volverlos a restablecer en la sociedad. Este es el el fin de la ley, más pena a favor de la víctima y no dejar alguien sin contención para que vuelva delinquir y que tengamos otra víctima más", enfatizó la legisladora.

Ley penal juvenil: cómo votaron los diputados cordobeses

Presupuesto

Por último ante la consulta sobre la infraestructura necesaria y el financiamiento para implementar estos cambios, Ibáñez dio precisiones sobre el alojamiento de los adolescentes y los fondos asignados.

En este sentido aclaró que "no pueden estar en el mismo establecimiento” los adolescentes menores edad y los mayores.

Ibáñez confirmó que se destinaron “23.000 millones de pesos”. “El presupuesto está ahí y se va a poner. Es decir, ya lo pusiste, se puso 23.000 millones", cerró la diputada cordobesa.