Ley penal juvenil: cómo votaron los diputados cordobeses

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley penal juvenil impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos, 100 negativos, 7 ausencias y un diputado sin votar.

De este modo aprobaron la normativa que establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Reforma penal juvenil: el reclamo por establecimientos y fondos para su aplicación

Cómo votaron los cordobeses

El proyecto contó con el respaldo de los cordobeses de Provincias Unidas Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo, mientras que el exgobernador Juan Schiaretti que juró este jueves como diputado también votó a favor .

Además se pronunciaron a favor los libertarios Gabriel Bornoroni (jefe de bloque), Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce y Laura Rodríguez Machado.

“Un menor hoy, entre los 12 y 14 años, tiene absoluto conocimiento de que está actuando contra la ley y tiene voluntad de hacerlo, por lo tanto para el derecho argentino esa persona es imputable y debe pagar con una pena”, argumentó Rodríguez Machado, impulsora de la ley.

La Iglesia se pronunció sobre la baja de la edad de imputabilidad y pidió revisar el proyecto en debate

Quiénes votaron en contra

En tanto rechazaron la iniciativa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

De la Sota había anticipado su voto negativo: "El camino no es castigar más temprano, sino garantizar oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes", había adelantado en su cuenta de la red social "X".

"La baja de la edad de imputabilidad en el momento de mayor abandono de las políticas para la niñez y adolescencia es un contrasentido. No les interesa la seguridad, no les interesan las víctimas del delito, no les interesan los jóvenes, solo buscan más herramientas para reprimir", sostuvo Estévez.

Ahora el proyecto deberá ser tratado por el Senado y una de las fechas posibles es el próximo 26 de febrero.