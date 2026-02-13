El "levante" pasó del boliche al gimnasio: Cómo es la función de Qivox que ayuda a hacer "match" en Córdoba

Gymder, la nueva función de conexión social de la app de Qivox, fue lanzada en la previa de San Valentín con un objetivo claro: facilitar vínculos entre personas que entrenan en los mismos gimnasios, comparten hábitos saludables y rutinas similares. La iniciativa ya alcanza a más de 12.000 usuarios activos dentro de la comunidad.

Lejos de presentarse solo como una app de citas, Gymder se apoya en una idea que el sector viene detectando hace tiempo: el gimnasio dejó de ser únicamente un espacio de entrenamiento para convertirse en un lugar de socialización cotidiana.

Así lo explicó su CEO, Juan Elías Rossi: “Escuchamos constantemente dentro de nuestros gimnasios lo difícil que resulta conocer personas que compartan los mismos hábitos, objetivos y estilo de vida saludable. Hace tiempo vemos que el gimnasio dejó de ser solo un lugar para entrenar”.

Según detalló, alrededor del 60% de los socios de Qivox ya se inscribieron en la nueva función. El dato no es menor: el uso no se limita a vínculos románticos. La mayoría de las conexiones se orientan a encontrar compañeros para entrenar, generar amistades y sostener la constancia en la actividad física.

“El objetivo principal es fortalecer la comunidad. Buscamos que las personas tengan la posibilidad de conocerse, compartir experiencias y acompañarse en sus objetivos dentro del gimnasio”, remarcó.

A su vez, el lanzamiento se realizó en la previa de San Valentín, una decisión que también responde a una estrategia de comunicación.

“San Valentín fue el momento ideal porque nos permitió presentar la propuesta desde un lugar divertido, descontracturado y alineado con la idea de conexión entre personas, pero siempre poniendo el foco en la comunidad y no únicamente en las citas”, aclaró.

"El gimnasio ya es un espacio de vínculos”

Desde el lanzamiento, el equipo de Qivox detectó un uso más amplio del que imaginaban. “Lo que más nos sorprendió fue la naturalidad con la que los socios adoptaron la herramienta”, reconoció, y admitió que “la repercusión que tuvo la app confirmó eso un gran interés por parte de los socios en generar vínculos que los motiven, los acompañen y hagan la experiencia del entrenamiento más disfrutable”.

En la misma línea, explicó que el crecimiento de los vínculos está directamente relacionado con el estilo de vida saludable. “La sociedad está cada vez más orientada a un estilo de vida saludable, y naturalmente eso genera vínculos, amistades e incluso parejas”, indicó.

Según Rossi, la constancia es uno de los factores clave. “Muchas veces entrenar con alguien que comparte tus objetivos ayuda a sostener la constancia y mejorar los resultados”, destacó.

Cómo usar Gymder

- Ingresar a la app de Qivox con el usuario habitual de socio.

- Ir al apartado “Gymder” dentro de la aplicación.

- Crear el perfil personal (intereses, tipo de entrenamiento, objetivos).

- Visualizar otros perfiles disponibles del mismo gimnasio.

- Hacer match.

- Aceptar o rechazar solicitudes de otros socios.

Paso a paso para utilizar la función en la app. (@Qivoxsmartgym)

La función está disponible exclusivamente para personas que ya son socias del gimnasio, dentro de un entorno cerrado y controlado por la propia comunidad.