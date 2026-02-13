Perfil
CóRDOBA
INFRAESTRUCTURA

Córdoba: la obra del desagüe pluvial en el Hospital Misericordia entra en su etapa final y busca terminar con los anegamientos

Con un avance cercano al 90%, la intervención busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia en el sur de la ciudad y reducir el riesgo de inundaciones en una amplia zona urbana.

La readecuación del desagüe pluvial en inmediaciones del Hospital Misericordia entra en su etapa final de obra
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

La readecuación del sistema pluvial que recorre el predio del Hospital Misericordia ingresó en su etapa final de ejecución en Córdoba, con más del 90% de avance, en marco de una obra impulsada de manera conjunta por la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia.

Con el objetivo de optimizar el drenaje de aguas de lluvia y mitigar los históricos problemas de acumulación en el sector sur de la capital, el proyecto beneficiará de manera directa a vecinos y vecinas de barrios como Villa El Chaparral, Cáceres, Colinas, Parque Vélez Sarsfield, Ciudadela, Las Flores, Iponá, San Fernando y General Artigas, entre otros sectores del sur de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan en el corredor comprendido entre la Avenida Vélez Sarsfield y el arroyo La Cañada, un tramo estratégico para la conducción de los excedentes hídricos que provienen de distintos puntos de la zona sur.

De esa forma, la obra incluye la reconstrucción del conducto principal, la adecuación de los cruces bajo calzada y la optimización de las estructuras complementarias.

Con estas mejoras, se incrementa la capacidad de transporte del sistema y se apunta a un funcionamiento más eficiente frente a tormentas de gran volumen.

