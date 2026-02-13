Córdoba: la obra del desagüe pluvial en el Hospital Misericordia entra en su etapa final y busca terminar con los anegamientos

La readecuación del sistema pluvial que recorre el predio del Hospital Misericordia ingresó en su etapa final de ejecución en Córdoba, con más del 90% de avance, en marco de una obra impulsada de manera conjunta por la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia.

Con el objetivo de optimizar el drenaje de aguas de lluvia y mitigar los históricos problemas de acumulación en el sector sur de la capital, el proyecto beneficiará de manera directa a vecinos y vecinas de barrios como Villa El Chaparral, Cáceres, Colinas, Parque Vélez Sarsfield, Ciudadela, Las Flores, Iponá, San Fernando y General Artigas, entre otros sectores del sur de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan en el corredor comprendido entre la Avenida Vélez Sarsfield y el arroyo La Cañada, un tramo estratégico para la conducción de los excedentes hídricos que provienen de distintos puntos de la zona sur.

Julián de Diego, abogado laboralista y consultor de empresas: “Si tengo una gripe virósica, cobro el 75%”

De esa forma, la obra incluye la reconstrucción del conducto principal, la adecuación de los cruces bajo calzada y la optimización de las estructuras complementarias.

Con estas mejoras, se incrementa la capacidad de transporte del sistema y se apunta a un funcionamiento más eficiente frente a tormentas de gran volumen.