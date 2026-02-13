Martín Soria: “La reforma laboral beneficia solo a los 250 millonarios que pusieron a Milei en la Rosada”

El senador nacional por Río Negro, Martín Soria, cuestionó con dureza la reforma laboral aprobada en el Congreso y afirmó que la iniciativa “beneficia solo a los 250 millonarios que pusieron a Milei en la Rosada”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que la ley no generará empleo en un contexto de recesión y caída del consumo, y advirtió que se trata de “una nueva flexibilización” que abarata despidos mientras “las empresas y los comercios no venden” y continúan los cierres en distintos puntos del país. "No es casual, la titular de la bancada de La Libertad Avanza es Patricia Bullrich, la misma que era ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, mismo gobierno allá en el 2001 y que Estados Unidos le impuso una flexibilización laboral que termina en el escándalo de la Banelco y todo", recordó.

Martín Soria es un político, exbasquetbolista y abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, hijo del fallecido gobernador Carlos Soria. Se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2021 y 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández. También fue diputado nacional en dos períodos y fue elegido intendente de General Roca en dos oportunidades. Actualmente es senador nacional por Río Negro por el Partido Justicialista.

Venimos hablando mucho de la reforma laboral con distintos entrevistados y hay una especie de consenso de que, más allá de los contenidos específicos de la reforma, esto representa más un triunfo político y una demostración de lo que es la nueva composición legisladora de La Libertad Avanza, de su capacidad de imponer sus voluntades. Y además, con un voto bastante abultado en el Senado, que es siempre muy complicado, especialmente por los gobiernos no peronistas. ¿Qué lectura hacés desde el plano político de lo que viste en estos días?

Vi un gobierno que avanza con una cuestión que tiene que ver con nada más ni nada menos los derechos de los trabajadores, con una nueva flexibilización. No es casual, la titular de la bancada de La Libertad Avanza es Patricia Bullrich, la misma que era ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, mismo gobierno allá en el 2001 y que Estados Unidos le impuso una flexibilización laboral que termina en el escándalo de la Banelco y todo.

Esto no es nuevo. Ya en el 76 la dictadura intentó hacer exactamente lo mismo. Bueno, generás empleo con una ley. Esto es un absurdo. Esto es como que mañana este presidente, que no está del todo bien -esto es una opinión personal-, se le ocurre decir que el pueblo argentino va a ser feliz porque va a sacar una ley de la alegría.

Esto es un insulto a cualquier inteligencia. Bueno, generás empleo con una ley. Hoy el problema que tienen las empresas, los comercios, es que no venden. Es que hay una recesión galopante, una crisis económica que no para de subir la inflación y no paran de haber cierres y suspensiones de trabajadores en las empresas.

Entonces, el problema no es que vos vas a generar más puestos de trabajo y abaratar los costos de los despidos, como lo reconoce el propio Federico "Destruzzeneger", como dije yo el otro día en el recinto. Y en el medio de esto, fíjate que en el día de ayer (por el jueves 12) avanzaron al diputado con otra cuestión que tiene que ver con un maquillaje, marketing político, como es nada más ni nada menos que la reforma del régimen penal: una de cal y una de arena. Algo tan negativo como es la precarización laboral que se votó en el Senado y en Diputados, quedemos bien con el marketing punitivo, bajando la edad de imputabilidad de los menores.

¿Qué lectura hacés desde el punto de vista de que el gobierno de Milei, cambiando su posición un poco más extremista, pasa a ser más pragmático y en ese punto logra pasar leyes cuando antes tenía que pasar todo por DNU? El envión que tienen más la nueva cantidad de legisladores y los aliados circunstanciales. ¿Te parece que le va a permitir legislar en esta dirección que vos considerás equivocada o que es algo circunstancial?

Yo creo que les costó muchísimo la reforma laboral. Tuvieron que bajar el tema de los topes a los aportes, a las contribuciones patronales sin fecha de corte. Eso, de alguna manera, sirvió también como excusa para muchos sindicalistas, mucha gente de los gremios, también a los gobernadores.

Vos sabés que esta ley era una nueva ley que generaba un beneficio muy grande a favor de las grandes empresas, los 250 millonarios de la Argentina que lo pusieron a Milei en la Rosada, con el tema de bajarle los puestos a las ganancias que perjudicaba fuertemente a muchas provincias argentinas, que finalmente el otro día le terminan dando el voto de varios senadores.

Entonces, no solamente un triunfo con votos del sector de lo que ya prácticamente no existe, radicalismo, el PRO, sino también senadores de nuestra fuerza política. Esto también hay que decirlo, que se dicen peronistas, obviamente. Esto tiene que ver con el momento histórico económico que vive la Argentina, de crisis.Hay gobernadores que están con la lengua fuera. Hemos visto las imágenes de Santa Fe.

Con un gobernador que no podía darle aumento a la fuerza de seguridad y la fuerza de seguridad motinera en una provincia como Santa Fe. En este contexto, me parece que es un momento que tiene el gobierno de votos que lo está aprovechando. Ahora, si hay algún beneficio para los trabajadores o para la sociedad argentina, yo no lo veo con este gobierno.

En ese contexto, ¿dónde estás viendo la oposición? O sea, el peronismo y el resto de los partidos que pueden llegar a ponerle un freno al gobierno.

Recordemos, que el año pasado terminó muy mal el gobierno. Yo estaba en la Cámara de Diputados cuando perdió leyes muy importantes, que no quería perder. El no quiere darle plata a las universidades, no quiere financiar el sistema de salud, no le interesa el Garrahan, no le interesan las universidades, no le interesa nada. Y tuvo derrotas muy importantes. Obviamente, el resultado de las elecciones cambió el mapa de la integración en ambas cámaras y lo están aprovechando cuanto antes, te diré. ¿Por qué?

Y porque yo no veo que con esta reforma laboral vos vas a generar empleo. Yo no veo que vas a abrir nuevas empresas. El otro día, Toto Caputo, el Messi de las finanzas de Mauricio Macri, que ahora es el ministro de Economía de este gobierno, el otro día fue al programa de Eduardo Feinmann y reconoció, porque esta gente dice la verdad solamente cuando mete la pata en algún programa amigo, terminó reconociendo que están cerrando 30 empresas por día. Dijo: “Bueno, pero no importa porque también así como cierran, abren”. Claro, lo que no aclaró es que no abren en la Argentina, abren en China, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay, en cualquier lado, menos acá.

Vos recordarás, año 2017, las intermedias con Mauricio Macri. Y lo aprovechó Mauricio Macri. ¿Y cómo nos ganó al peronismo? Hablando de la luz al final del túnel. Y después, al poco tiempo, a los pocos meses, la luz era un tren que venía de frente y salieron corriendo a endeudarnos como nunca antes en la historia con el Fondo Monetario Internacional.

El problema ahora es más grave. Ahora nos ganaron las elecciones con la ayuda del Tesoro, con un stand by de 20 mil millones más del Fondo Monetario, con Trump diciendo, que ojo con lo que vota el pueblo argentino porque le retira la ayuda. Es decir, la ayuda ya se la dio Trump a Milei. Y un presidente que nos gana las elecciones intermedias en octubre del año pasado hablando de que hay que terminar de cruzar el río. Yo les puedo asegurar que en los próximos meses lo que vamos a ver es que la otra orilla no llega más para el pueblo argentino ni para los trabajadores.

Vimos escenas de violencia medias raras en la calle ayer, igual el tamaño de las manifestaciones obviamente eran chicas. ¿Qué lectura estás haciendo vos del caldo social?

Lo veo en mi provincia. Por donde mirás, los sectores productivos de mi provincia están paralizados. La fruticultura, el turismo ha sido muy malo este verano para las distintas regiones turísticas y todo eso en el tiempo se prolonga y claro, es un caldo de cultivo. Pero depende de la sociedad. Estamos en un país donde el ministro que armó este proyecto, por ejemplo, de reforma laboral, es un desastre.

El ministro de Desregulación, el mismo que en el 2001 con Patricia Bullrich, De la Rúa, Cavallo, armó el megacanje, la estafa del corralito; el mismo que con Caputo y Mauricio Macri tomaron el empréstito más grande allá en el 2017-2018 con Mauricio Macri, hoy es el ministro de la regulación. Parece que nos hemos olvidado los argentinos. Y esto sí nos tiene que llamar a la reflexión.

Y estamos en un momento donde vos ves que se siguen prendiendo fuego nuestros bosques patagónicos, por ejemplo. Yo soy de Río Negro. Se prendieron 30 mil hectáreas de bosque que van a crecer dentro de 30, 40 años. Nuestros hijos y nietos capaz que no lo puedan ver, esos bosques, otra vez. Y mientras tanto vos ves los grandes medios de comunicación -no todos, por suerte- preocupados porque las iguanas en Miami se están congelando por el efecto del frío. Eso es una locura. Está la Argentina con un loco de presidente.

¿Cómo ves la situación interna del peronismo y la búsqueda de Axel Kicillof de ser el referente nacional de ese proyecto?

Nosotros somos peronistas y cuando hay ruido somos como los gatos. Cuando nos peleamos, nos arañamos, nos rasguñamos y andamos gritando en el techo porque no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aparte vuelvo a Perón, "con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes".

En este momento que vive la Argentina, que no es muy diferente al de Mauricio Macri, quizás un poquito más grave en el sentido de que esta gente no está bien de la cabeza. A ver, la cortina de tu programa es tremenda, las barbaridades que dice este tipo.

Y bueno, en algún momento yo creo que la gente va a reaccionar y ahí tiene que estar la alternativa del peronismo. Y ojalá que sean muchos candidatos los que tengamos y que de ahí el pueblo elija y que volvamos a ser una alternativa. Me parece que se trata de eso, de volver a enamorar con nuestra consigna, que siguen siendo básicamente las mismas. Nosotros no apostamos a que con una ley vas a crear trabajo. Vos creás trabajo cuando generás desarrollo productivo con un modelo económico viable.

Cuando más trabajo se generó en la Argentina fue con un modelo económico de crecimiento y desarrollo, entre los años 2003 al 2015 fue cuando más trabajo se generó y más se ampliaron los derechos laborales. Entonces, me parece que el peronismo tiene que estar ahí otra vez, volviendo a enamorar con la mayor cantidad de sus dirigentes a la cabeza y en un marco de unidad. Y eso es lo que tenemos que buscar.

Acá en Río Negro, fíjate que en octubre pasado pasó algo que fue casi excepcional a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Nosotros teníamos el desafío de mantener las dos bancas en el Senado. Fuimos en unidad con todos los sectores del peronismo y obtuvimos un gran triunfo. Me parece que de eso se trata. Mostrar cohesión, unidad y un proyecto que vuelva a enamorar al pueblo argentino. No creo que sea bueno que el espanto haga que la sociedad argentina nos vuelva a mirar como una alternativa para transformar y levantar a la Argentina de las ruinas que van a dejar estos tipos.

