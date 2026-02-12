Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT, afirmó este jueves que la aprobación de la reforma laboral en el Senado se logró porque "corrió la Banelco”. Así, el gremialista acusó a los senadores de corruptos a través de una comparación histórica con el escándalo de 2001, cuando la CGT denunció pagos ilegales a senadores para que aprobaran la flexibilización que impulsaba el gobierno de Fernando de la Rúa. “Acá corrió la Banelco seguro, porque ningún senador vota solamente por esto, está clarito”, subrayó Piumato en diálogo con radio Splendid.

La "Banelco", la primera tarjeta de cajeros automáticos y pagos digitales de Argentina, funciona como símbolo de la corrupción entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En mayo de 2001, el sindicalista Hugo Moyano aseguró que Alberto Flamarique, entonces ministro de Trabajo, había dicho en un encuentro: "Para convencer a los senadores tenemos la Banelco". Aunque Flamarique lo negó, el escándalo escaló hasta derivar en la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos "Chacho" Álvarez, y se lo menciona como parte de las causas de la caída del gobierno de De la Rúa.

El representante de los trabajadores judiciales aseguró que los incidentes violentos que sucedieron en las inmediaciones del Congreso fueron provocados por la misma policía. "Creo que la concentración fue tremendamente importante y preocupó al Gobierno, que armó esa provocación de manual tan brutal, para justificar la represión y vaciar la plaza”. Acusó a infiltrados de las fuerzas de seguridad de montar una suerte de teatro para la represión: “Fueron servicios, agarraron a un montón de perejiles caminando por ahí. Esto es lo de siempre: provocan, reprimen y después agarran gente a 20 cuadras”.

El dirigente insistió en que la represión respondió a una estrategia para deslegitimar la protesta. Señaló que la policía actuó con dureza contra manifestantes pacíficos mientras permitía acciones de provocadores, y destacó que los responsables del caos llevaban "mochilas y guantes nuevos". Los describió como "cinco tipos en la nada misma, a veinte metros de donde estaban todas las fuerzas de seguridad, armando las molotov y tirándolas para que no hirieran a ningún policía".

El gremialista subrayó que la reforma laboral aprobada en el Senado profundiza desigualdades y atenta contra derechos adquiridos, y remarcó que el texto va contra la Constitución Nacional. “Si no se respeta la Constitución Nacional entramos en la ley de la selva”, aseguró. Describió la reforma como una medida que “va a generar esclavos”, y criticó especialmente el impacto en trabajadores de plataformas digitales: “La ley dice que no tienen derechos”.

Piumato anticipó que las organizaciones sindicales presentarán acciones legales contra la norma, y enfatizó que la lucha por los derechos laborales continúa tanto en los tribunales como en las calles. Finalmente, hizo un llamado a mantener la unidad sindical frente a lo que calificó como "retroceso histórico".

