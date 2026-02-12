Jorge Macri: “Al traspaso de la justicia laboral le debe seguir la justicia nacional, el puerto y la terminal”

Jorge Macri celebró la media sanción al traspaso del fuero laboral a la Ciudad y afirmó que el avance debe ser el primer paso hacia una autonomía plena. “La justicia nacional es un no lugar, porque la Constitución reconoce justicias provinciales o justicia federal”, sostuvo el jefe de Gobierno, y remarcó que “la Ciudad de Buenos Aires es una provincia, tiene su Tribunal Superior y tiene que tener su justicia”. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) anticipó que buscará avanzar con la transferencia del resto de los fueros, el puerto y la Terminal de Ómnibus de Retiro, y subrayó que “toda transferencia de responsabilidades tiene que venir acompañada de los recursos”.

Jorge Macri es administrador público, político, empresario y destacado miembro del Partido Propuesta Republicana (PRO). Es el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundó en 2022, junto a su primo Mauricio Macri, la fundación Creer y Crecer y participó en la creación del Partido Compromiso para el Cambio. Fue diputado provincial en el período 2005-2011, siendo el primer diputado provincial del PRO en la provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como intendente de Vicente López entre 2011 y 2023, renunciando en junio de 2023 para avanzar con su campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Además, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue ministro de Gobierno entre el año 2021 y 2023.

Ayer se tiene media sanción del traspaso del fuero laboral de la llamada Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Hace un par de semanas tuve oportunidad de entrevistar a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que planteaba que era una rémora del traspaso de determinadas instituciones "nacionales", a la Ciudad, y que no existía tal justicia nacional, que la justicia es federal y la justicia de la ciudad.

Me hizo recordar en esa entrevista también toda la discusión que hubo en su momento con el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, totalmente superado. Me gustaría una reflexión tuya sobre todavía esas rémoras que quedan del traspaso, por ejemplo, en áreas de la justicia a la ciudad y la confusión entre federal y nacional.

Tenemos que poner en contexto, la Ciudad es una ciudad autónoma que tiene el carácter de una provincia hace poco tiempo. Entonces hay cosas que todavía son imperfectas y hay que seguir avanzando en ellas. Así como vos bien decís, en su momento fue la discusión de la policía. Cuando yo hice campaña hice mucho hincapié en la transferencia de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, porque yo estoy convencido de que una justicia nacional, primero, es un no lugar, porque la Constitución reconoce o justicias provinciales o justicia federal. Pero claro, mientras fue la Capital Federal existió esta lógica de justicia nacional.

Hay algunos jueces que no están de acuerdo con esto, pero ya la Corte Nacional ha sido muy clara en el fallo Levinas, inclusive, diciendo: “Miren, la Ciudad de Buenos Aires es una provincia, tiene su Tribunal Superior y tiene que tener su justicia”. ¿Y por qué es importante la transferencia particular de la justicia laboral? Porque uno de los grandes problemas, más allá de la reforma laboral, que yo creo que es importante porque ya había ocurrido una reforma de hecho, que era toda la gente que labura en negro, una de las barreras importantes que hay para que hoy una pyme, un comercio, se anime a dar laburo es el juicio laboral.

La justicia laboral, que hasta que no se transfiera es justicia nacional, ha desarrollado una teoría de multas e indemnizaciones descontroladas que solo son negocios para algunos estudios de abogados que se dedican a inflar costos para cobrar sus honorarios más altos, desarrollando toda una teoría nueva, insisto, de multas y de actualizaciones que fundió a mucha gente o la llevó a no animarse a dar laburo, que es la peor solución que podemos tener.

Por suerte el Tribunal Superior ya tiene varios fallos que van sentando jurisprudencia y que vuelven al viejo esquema de que por cada año de antigüedad, un mes de indemnización. Simplificando el tema, sacando el tema de actualizaciones y multas, todas distorsiones que han desincentivado mucho la creación de empleo en blanco. Porque ¿qué termina pasando cuando yo tengo miedo al juicio laboral como empleador? O A: no doy laburo; o B: si lo hago, prefiero asumir el costo de hacerlo de manera informal. Y por otro lado el laburante, como no tiene mucha opción, acepta esa alternativa.

Entonces la reforma laboral es importante y la transferencia del fuero laboral a una justicia de la ciudad que entienda las particularidades de la ciudad, porque la Ciudad es muy distinta a Tucumán o a Misiones o a Santa Cruz. Acá hay formas de contratación de trabajo que son diferentes. Este es un territorio muy acotado, son 204 km cuadrados, lo cual alguien puede tener un laburo por ahí de lunes a miércoles y querer tener otro laburo jueves y viernes y, si lo acuerda de esa manera con su empleador, ¿por qué no?

Vuelvo a la cuestión de fondo, que tiene que ver con la recuperación completa de la ciudad de Buenos Aires: no solamente el fuero laboral, sino todos los fueros y la desaparición del concepto de justicia nacional, que no va a haber más justicia nacional. Hay justicia federal y justicia de las provincias y el instituto autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, como pasa en otras provincias. Es un tema constitucional, además, que es toda una justicia independiente de la Ciudad de Buenos Aires.

Voy a otro punto: al hacer el traspaso también tiene que haber un traspaso de financiación. Sucede lo mismo con la baja de edad de imputabilidad. Ok, se baja la edad de imputabilidad, pero entre los 14 y los 16 años tendrá que haber un presupuesto nacional para los institutos que van a albergar esos menores. Hay una cuestión también de orden presupuestario, porque yo te traspaso la justicia, pero te tengo que traspasar los recursos.

Toda transferencia de responsabilidades tiene que venir acompañada de los recursos para hacerla. En este caso, en el de la justicia laboral, que es el que ya firmamos un acta con el Gobierno Nacional, y la verdad que quiero reconocer la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en este tema, porque sin su voluntad no hubiéramos podido tener ya media sanción, un acta firmada entre Jefatura de Gabinete de Nación, nuestro ministro de Justicia, el ministro de Justicia de la Nación, y en el acta queda claro que también viene con una transferencia de recursos. Y así debe ser, y eso es lo que manda lo legal y lo constitucional.

Pero tengo que seguir avanzando. A ver, la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que no tiene ninguna opinión respecto del puerto que alberga. Convivimos con un puerto de una magnitud comunal, como por ahí puede ser el de Bahía Blanca o el de Rosario o el de Mar del Plata, y todos los gobiernos locales o provinciales tienen una interacción, una gobernanza, un derecho a controlar, a definir el perfil de ese puerto. Bueno, acá todavía no.

Digo, el puerto es el único puerto nacional y la verdad que son cosas en las que hay que seguir avanzando. Esa es muy grande, pero está la Terminal de Ómnibus de Retiro, es nacional. Es ridículo que el Gobierno Nacional se tenga que ocupar de una terminal de ómnibus. Bueno, son parte de las cosas sobre las que hay que seguir trabajando para que esta sea una ciudad autónoma como lo reconoce la Constitución.