Juan Grabois intimó a Jorge Macri y lo acusa de calumnias por la denuncia de “comedores fantasma”

El conflicto entre el diputado nacional Juan Grabois y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, escaló al plano judicial. El dirigente de Patria Grande envió este martes un telegrama de intimación formal al mandatario porteño, a quien acusa de haberlo vinculado de manera “maliciosa” con delitos de malversación de fondos públicos en el sistema de comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires.

La intimación se apoya en las declaraciones públicas que Macri realizó el lunes 2 de febrero tanto en su cuenta oficial de X como en entrevistas radiales. Allí sostuvo que, en el marco de una auditoría sobre la política alimentaria porteña, se detectaron “comedores fantasma” y personas fallecidas registradas como beneficiarias. En ese contexto, el jefe de Gobierno afirmó que “el negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois”, y anunció el inicio de una denuncia formal.

En el telegrama, Grabois afirma que esas expresiones exceden la opinión política y constituyen una acusación concreta de un delito penal. Además, subraya que Macri, por su condición de funcionario público y máxima autoridad del Ejecutivo porteño, tiene pleno acceso a la información que fiscaliza la propia administración de la Ciudad, lo que —según el diputado— agrava la imputación. En ese marco, niega cualquier vínculo con los listados de beneficiarios cuestionados y con las organizaciones señaladas, y advierte que, de no haber una rectificación pública, avanzará con una querella penal y una demanda civil por calumnias e injurias.

Según informó la administración de la Ciudad, el relevamiento sobre más de 500 comedores y merenderos, detectó 454 personas fallecidas incluidas en los padrones, beneficiarios con múltiples propiedades o vehículos, y casos con ingresos mensuales superiores a los cinco millones de pesos. A partir de esos hallazgos, se suspendieron más de 5.000 raciones y se ordenó el cierre de 40 comedores considerados “fantasma”.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que entre las organizaciones investigadas figura el Movimiento Popular La Dignidad, vinculado a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cercano a Grabois. Macri reforzó esa línea en Radio Rivadavia, donde aseguró que algunos de los comedores denunciados “directamente no existían” y defendió la decisión de avanzar hacia un esquema sin intermediarios en la distribución de alimentos.

La respuesta de Grabois fue inmediata. En la misma red social, calificó la denuncia como “trucha”, definió a Macri como una “persona horrible, ignorante, resentida y corrupta” y lo desafió: “Nos vemos en Tribunales, salame”. En sus publicaciones también arremetió contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien acusó de ser “repugnante y mentirosa”, luego de que la funcionaria respaldara públicamente la fiscalización y sostuviera que la revisión de los comedores “abrió un camino” que debería replicarse en otras jurisdicciones.

Para Grabois, las acusaciones del jefe de Gobierno tienen un trasfondo político y forman parte de una disputa de posicionamiento dentro del oficialismo nacional. En ese marco, aseguró que “ninguno de los comedores que menciona en su denuncia como ‘fantasmas’ ni ninguno de los listados de beneficiarios a los que hace referencia tiene relación alguna ni conmigo, ni con Patria Grande —el partido que presido— ni con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la organización que fundé aunque ya no participe en su coordinación”.

“Un Macri trucho no puede hacer otra cosa que una denuncia trucha”, escribió en sus redes, y advirtió que, de no producirse una rectificación pública, avanzará con acciones judiciales por calumnias e injurias.

