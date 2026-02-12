La Cámara de Diputados comenzó esta mañana la sesión especial en la que ya comenzó a tratarse el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

A continuación, se votará el proyecto para la ratificación del tratado comercial suscrito entre el Mercosur y la Unión Europea.

Al inicio de la sesión, se rindió un homenaje en el recinto a la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, fallecida el miércoles a los 62 años.

Además se encontraba en el recinto el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien juró como diputado nacional (Provincias Unidas), tras ser electo en las elecciones del 26 de octubre pasado.

Seguí el minuto a minuto del debate por el Régimen Penal Juvenil

- La libertaria Laura Rodríguez Machado dijo que el actual régimen penal juvenil es “heredado de la dictadura”

La diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado defendió la reforma del Régimen Penal Juvenil y cuestionó a la oposición por rechazar los cambios propuestos. Según afirmó, buscan “ocultar una realidad” y evitar modificaciones para que “todo siga igual”.

“Lo que quieren es ocultar una realidad. No quieren cambiar nada y quienes más pierden derechos, además de las víctimas, son los propios menores, a quienes el Estado ni siquiera mira”, sostuvo durante su intervención en el recinto.

Al abrir el debate, la legisladora también apuntó contra el sistema vigente, al que definió como “ineficiente, injusto y heredado de la dictadura”, y reclamó avanzar hacia un esquema con “impunidad cero”.

- Juan Grabois desafiante por la Ley Penal Juvenil: “Por mí, pueden bajarla a cero años”

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois cuestionó con dureza el impulso oficial a la Ley Penal Juvenil y criticó la propuesta de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. “Por mí, pueden bajar la imputabilidad a cero años”, lanzó, en tono irónico, al ingresar al Congreso.

Minutos antes de participar de la sesión, en declaraciones a A24, el dirigente también se refirió a las movilizaciones y afirmó: “Hay una sospecha que no puedo comprobar, pero voy a intentar, de que son infiltrados, porque el 99% de la gente que va a una movilización es una parte del pueblo ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta”.

- La UCR anticipó su respaldo al nuevo Régimen Penal Juvenil

La Unión Cívica Radical (UCR) confirmó que acompañará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil que debatirá este jueves la Cámara de Diputados, el cual propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años con el objetivo de “garantizar justicia para las víctimas y promover la responsabilidad de los adolescentes por sus actos”.

A través de sus redes sociales, el partido sostuvo que mantiene “una posición histórica y consistente” en favor de un régimen penal juvenil moderno y federal, con reglas claras y garantías efectivas. Además, remarcó que respaldará una iniciativa integral, al advertir que “modificar solo la edad de punibilidad no mejora la seguridad ni asegura justicia”.

- Homenaje a Sandra Mendoza y asunción de Schiaretti antes del debate en Diputados

Antes de iniciar el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la Cámara de Diputados realizó un minuto de silencio por la muerte de la ex legisladora nacional por Chaco, Sandra Mendoza.

En la misma sesión, prestó juramento como diputado nacional el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti (Provincias Unidas), quien no había podido participar de la sesión preparatoria de diciembre debido a una intervención cardíaca.

En desarrollo