El arco político nacional y provincial despide este miércoles a Sandra Mendoza, exdiputada nacional y referente histórica del peronismo de Chaco, quien falleció a los 62 años. La dirigente se encontraba internada en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía bajo tratamiento debido a un delicado cuadro de salud provocado por la diabetes, enfermedad que se sumaba a las secuelas de movilidad derivadas de un accidente doméstico sufrido años atrás. La noticia fue confirmada por el Partido Justicialista (PJ) de Chaco, espacio que lidera su exesposo y exgobernador, Jorge Capitanich.

A través de un comunicado oficial, el partido destacó su "huella imborrable" y su "firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños".

Nacida el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña, Sandra Mendoza creció en una familia vinculada a la justicia: era hija de Guillermo Estergidio Mendoza, exjuez del Superior Tribunal de Justicia provincial. Sin embargo, ella eligió la salud y la política como sus motores de vida.

Kinesióloga de profesión formada en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), inició su trayectoria parlamentaria en 2005 como diputada provincial. Para entonces, ya era una figura central en el armado del peronismo local junto a Capitanich, con quien contrajo matrimonio en la década del 90 y tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

Su rol ejecutivo más recordado fue como Ministra de Salud Pública de Chaco, cargo que asumió en 2008 bajo la primera gobernación de Capitanich. No obstante, su paso por el ministerio estuvo marcado por la complejidad de la gestión sanitaria, renunciando en mayo de 2009 tras un crítico brote de dengue.

Ese mismo año, su carrera se trasladó al plano nacional. Electa como diputada nacional por el Frente para la Victoria, Mendoza se convirtió en una de las voces más singulares y combativas de la Cámara Baja. Su mandato, renovado en 2013, se extendió hasta 2017, periodo en el que defendió con énfasis las políticas del kirchnerismo y se destacó por sus intervenciones cargadas de histrionismo y lealtad doctrinaria.

Homenaje en el Senado para Sandra Mendoza

El impacto de su partida se sintió de inmediato en el Congreso de la Nación.

Durante la sesión de este miércoles en el Senado, los legisladores guardaron un minuto de silencio en su memoria, tras un pedido de la senadora Juliana Di Tullio al que adhirieron todos los bloques políticos.

Cristina Kirchner: "Guerrera de la vida"

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje: “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, expresó CFK a través de su cuenta de X.

El PJ de Chaco cerró su despedida con un mensaje de acompañamiento para su familia y seres queridos, reconociendo en Mendoza a una "hacedora imborrable" del movimiento provincial.

En el texto oficial, la institución manifestó: "Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños. El PJ Chaco también expresa su hondo dolor por la pérdida irreparable de una hacedora imborrable de la historia del peronismo de nuestra provincia y ruega a Dios que la tenga en la gloria tras recibirla en el cielo".

