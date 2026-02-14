Bombas Molotov: detienen a un segundo sospechoso por el ataque en la protesta contra reforma laboral

Este viernes por la noche, la Policía de la Ciudad comunicó la detención de un segundo sospechoso de fabricar y lanzar bombas molotov durante la manifestación y los incidentes frente al Congreso de la Nación, cuando se discutía en el recinto la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El detenido fue identificado como Adrián Jorge Montiel, quien registra antecedentes por delitos contra la propiedad.

Imagen del segundo sospechoso de lanzar bombas molotov detenido difundida por Jorge Macri

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Montevideo al 300, en la zona del barrio porteño de San Nicolás. Allí, personal que realizaba tareas de patrullaje lo identificó a partir de un tatuaje visible en el brazo izquierdo, que justamente se había visto en aquellos violentos incidentes.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, contó el operativo a través de su cuenta en la red social X: "Detuvimos a dos de los terroristas que atacaron a las fuerzas de seguridad. Tirar una bomba molotov no es 'manifestarse'. Es usar un arma capaz de matar. Ahora que se queden adentro y no salgan. Ley y orden".

Jorge Macri informó la detención de dos sospchosos de lanzar bombas molotov en la protesta contra de la reforma laboral

Horas antes, durante la tarde, efectivos de seguridad habían capturado a un primer sospechoso, inicialmente consignado por las siglas N.G.B, de 31 años.

La detención de N.G.N. se produjo en un cajero automático ubicado sobre la avenida Luis María Campos al 1300. Los agentes lograron reconocerlo porque llevaba la misma indumentaria que había sido registrada en los incidentes.

Imagen del primer sospechoso detenido por tirar bombas molotov difundida por Jorge Macri

Ante la ausencia de documentación, intervino la Superintendencia de Policía Científica, que aplicó un sistema biométrico para comparar imágenes del arrestado con registros de cámaras de seguridad. El análisis arrojó un resultado positivo, lo que habilitó a la Justicia a avanzar con su formalización como detenido. El hombre cuenta, además, con antecedentes por robo.

Ambos imputados quedaron bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Este, a la espera de que se resuelva si la causa será remitida al fuero federal, tal como impulsa el Poder Ejecutivo.

La lsta de sospechosos de arrojar bombas molotov durante la protesta en contra de la reforma laboral

Desde el Ministerio de Seguridad, la secretaria Alejandra Monteoliva informó que asciende a 17 el número de personas identificadas por los daños ocasionados y anticipó que el Gobierno promoverá una denuncia en el ámbito federal bajo la figura de terrorismo.

La funcionaria afirmó que el empleo de bombas molotov “traspasó cualquier límite de manifestación democrática” y sostuvo que los grupos intervinientes buscaron afectar el funcionamiento institucional. Con esa caracterización, el oficialismo procura reforzar la respuesta estatal frente a las protestas que suscitaron sus iniciativas legislativas en el Congreso.

Según precisó la cartera, los señalados son Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Castellan, Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores, Manuel Edgardo Barrios, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato.

