La jornada financiera de este viernes 13 de febrero de 2026 concluyó con el Riesgo País de Argentina situándose en los 519 puntos básicos, según los datos de cierre proporcionados por Rava Bursátil. Este valor refleja la sobretasa que el Estado nacional debe pagar por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. El incremento diario se da en un escenario de caídas generalizadas para las acciones y bonos locales, influenciado tanto por factores domésticos como por la volatilidad en Wall Street, que ha presionado al alza el indicador tras haber perforado la barrera de los 500 puntos a finales de enero.

Había expectativa en torno al Riesgo País luego que el Senado diera media sanción al proyecto de Reforma Laboral, pero el índice de JP Morgan terminó la semana con subas, para quedar en 529 puntos.

De acuerdo con el monitor de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la rueda del 13 de febrero de 2026 en un nivel de 514,00 puntos, valor que también representó el mínimo de la sesión. A lo largo del día, el índice escaló hasta alcanzar un máximo intradía de 519,00 puntos, nivel en el que finalmente se estabilizó al cierre del mercado. Esta cifra marca un nuevo techo para el mes de febrero, alejándose del piso de 484 unidades registrado a finales de enero de 2026, cuando el mercado reaccionó favorablemente a la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el Riesgo País ha mostrado una tendencia predominantemente ascendente. El lunes 9 de febrero, el índice se ubicaba en 504 puntos, tras haber cerrado el viernes previo en torno a los 512 enteros. Sin embargo, la presión vendedora sobre los bonos argentinos, motivada por un "sesgo negativo en el mercado global" (Milo Farro, Se extiende el sesgo negativo en el mercado global, Rava Bursátil, 04/02/2026), revirtió las ganancias de las semanas previas.

Entre el martes 10 y el miércoles 11 de febrero, el indicador osciló entre los 506 y 507 puntos básicos, manteniendo una tensa calma que se rompió hacia el final de la semana corta. El jueves 12, el índice dio un salto significativo hasta los 514 puntos, impulsado por el derrumbe de los ADRs argentinos en Nueva York y una toma de ganancias generalizada en el S&P Merval.

Finalmente, este viernes 13 de febrero la cotización cerró en 519 puntos, lo que representa un incremento semanal neto de 15 unidades respecto al lunes. Este comportamiento refleja que, aunque el país mantiene niveles significativamente menores a los de 2025, la volatilidad externa y la liquidación de acciones vinculadas al sector tecnológico en el exterior han impactado de forma directa en la valoración de la deuda soberana.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado por la banca de inversión JP Morgan (oficialmente denominado EMBI, por Emerging Markets Bond Index) que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países emergentes frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Según fuentes especializadas, se utiliza para evaluar "la probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda externa de una nación" ("Qué es el riesgo país", La Nación, 27/01/2026).

En términos operativos, lo que el índice cuantifica es la "sobretasa" o el diferencial de rendimiento. Si un bono estadounidense rinde, por ejemplo, un 4% y un bono argentino rinde un 9,19%, la diferencia es de 5,19 puntos porcentuales, lo que equivale a 519 puntos básicos. Esta brecha indica que los inversores exigen un mayor retorno para compensar el riesgo percibido de invertir en ese territorio.

Un Riesgo País bajo, como el que Argentina ha buscado consolidar por debajo de los 500 puntos, es vital para el sector público y privado, ya que "anticipa menores costos de financiamiento para el Estado y las empresas privadas" ("Qué es el riesgo país", La Nación, 27/01/2026). Por el contrario, un aumento en el indicador, como el observado esta semana, suele encarecer el crédito internacional y refleja una mayor cautela por parte de los tenedores de bonos ante posibles cambios en la coyuntura económica global o local.