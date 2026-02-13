Mercados: se recuperan los activos argentinos en Wall Street y el riesgo país se mantiene cerca de los 500 pb

Los activos argentinos muestran una recuperación después de la jornada agridulce del jueves. La rueda había sido auspiciosa para los papeles argentinos, principalmente impulsado por la media sanción en el Senado de la reforma laboral. Sin embargo, el envión inicial se diluyó y la jornada terminó siendo negativa para Argentina.

En este contexto, hoy viernes 13 de febrero, los papeles en Nueva York se recuperan, aunque el riesgo el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

Las acciones argentinas que más suben en Wall Street están lideradas por Grupo Financiero Galicia, que avanza un 2,5%, le siguen Transportadora de Gas, con una mejora del 1,3% y Central Puerto, que gana 1,2%, en una jornada positiva para el segmento energético y financiero. El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires llega a los 2.859.240,90​ puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una mínima baja de 0,1%, con un riesgo país que se encuentra en 514 puntos básicos.

Es en este escenario que el dólar mayorista se vende a $1.394,5 este viernes, luego de que el jueves retrocediera 0,4% y perforara el umbral de los $1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. Así, acumula descensos de 2,6% en la semana. En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación se ofrece a $1.415. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue se mueve en $1.440, mientras que el dólar cripto opera a $1.460,93.

En el sector financiero, el dólar MEP opera en los $1.417,24. En una situación similar se encuentra el Contado con Liquidación (CCL), que se ubica en $1.469,66.

Al igual que el resto de las variantes del dólar, los tipos de cambio financieros promedian febrero con bajas generalizas, aunque de distinta intensidad: el MEP baja 2,9% y el CCL apenas 0,8%.

El Banco Central continúa acumulando reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 141 millones en la última rueda. Las reservas internacionales brutas cayeron y llegaron a los US$ 45.056 millones.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 28 ruedas y sumó compras por US$ 2.047 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 890 millones.

El economista, Pablo Das Neves, explicó en Canal E que hoy el foco del Gobierno está puesto en recomponer reservas. “El objetivo principal pasó a ser la acumulación de reservas del Banco Central, incluso por encima de la inflación”, afirmó.

El contexto internacional juega a favor: “Argentina tiene un viento de cola muy fuerte, con factores externos que fortalecen los activos locales”. A esto se suma una importante oferta de dólares: emisiones provinciales, colocaciones privadas y, próximamente, la liquidación de la cosecha.

“No veo una modificación sustancial del tipo de cambio en el corto plazo, porque están entrando muchos dólares al mercado”, sostuvo. Ese escenario permitiría al Banco Central seguir comprando reservas sin presionar el dólar.

