Bitcoin a la baja: ¿tocó techo o cambiará la tendencia su recorrido?

El bitcoin pasó de cotizar aproximadamente US$122.000 a caer hasta los US$66.000. Tras pegar un fuerte salto desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la criptomoneda más conocida del mundo perdió casi todas las ganancias acumuladas desde su reelección.

Bitcoin en caída libre: las causas y qué cambió en el mercado cripto

Y aunque luego mostró un leve rebote, su precio se estabilizó cerca de los 70.000 dólares.

Pérdida de confianza

“Las criptomonedas son burbujas”, sostiene Bruno Biais, profesor de Finanzas y Economía en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París (HEC), citado en Radio Francia Internacional (RFI). “Eso no implica que sean inútiles o estén destinadas a desaparecer, sino que su precio no refleja el valor de activos reales”. En el caso puntual del bitcoin, advierte que se trata de un activo “muy riesgoso” y que es necesario anticipar “caídas bruscas y repentinas”.

En tanto, para Jézabel Couppey-Soubeyran, economista y profesora de la Universidad París 1, el bitcoin ocupa un rol central en el ecosistema: “Funciona como el centro de gravedad de las criptomonedas especulativas y como un barómetro de su estado general”. No es casual, entonces, que desde el verano boreal de 2025 otras monedas como Ethereum o XRP también se hayan desplomado, al igual que 90 de las 100 principales criptodivisas.

El deterioro se da en un contexto marcado por tensiones económicas y geopolíticas, que dispararon la aversión global al riesgo. “Cuando los mercados se ponen nerviosos frente a los activos de riesgo —como la tecnología o el bitcoin—, muchos inversores optan por retirarse”, explica Nathalie Janson, profesora asociada de Economía en NEOMA Business School y también entrevistada por RFI.

A este escenario se suma un factor amplificador: Cuando los precios comienzan a caer, el ajuste se vuelve violento. “Se genera un círculo vicioso”, señala Couppey-Soubeyran: “Las posiciones apalancadas fuerzan ventas, lo que acelera aún más la caída”.

Así, para estos teóricos, a medida que los precios retroceden, quienes enfrentan mayores pérdidas se ven obligados a liquidar posiciones, profundizando el derrumbe. La euforia que había rodeado al mercado cripto tras el regreso de Trump al poder dio paso a la preocupación y al desencanto.

El ‘cripto-presidente’

“Donald Trump fue un factor clave en la formación de esta burbuja”, afirma Xavier Timbeau, director del Observatorio Francés de Coyuntura Económica. Desde su retorno a la presidencia, el mandatario impulsó expectativas favorables para el sector. En marzo de 2025 llegó a prometer que Estados Unidos se convertiría en la “capital cripto del mundo”, un giro notable respecto de su postura crítica durante su primer mandato.

“Su elección generó enormes expectativas entre los defensores de las criptomonedas, ya que se presentaba como su aliado”, explica Jean-Paul Delahaye, profesor de la Universidad de Lille. Sin embargo, esa confianza comenzó a erosionarse rápidamente.

Las tensiones diplomáticas, las amenazas comerciales y la incertidumbre global asociada a la figura de Trump terminaron convirtiéndolo en un factor de inestabilidad. Además, la prometida reserva estratégica quedó lejos de lo esperado.

El discurso entusiasta del inicio del mandato dio paso al realismo político. El pasado 4 de febrero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó en claro ante el Congreso que el Gobierno no intervendrá para sostener el precio del bitcoin. Sin respaldo oficial, la volatilidad volvió a dominar el mercado.

¿El final del ciclo?

Los especialistas citados por la agencia RFI coinciden en que es imposible prever el futuro del bitcoin. Lo que sí está claro es que esta no es su primera gran crisis. “El bitcoin es como una serie con múltiples temporadas, con giros dramáticos cada seis meses”, ironiza Desmedt.

Más que un final, los analistas ven un proceso de desinflado de la burbuja. “Esta corrección era esperable”, señala Timbeau. “El mercado cripto se recompone tras cada crisis, apoyado en distintos pilares, entre ellos la idea de una moneda sin Estado en un contexto de desconfianza hacia los gobiernos”.

Carolina Gama, country manager de Bitget, explicó que “a pesar de que Bitcoin cotiza por debajo de los US$ 69 mil y se acerca al límite inferior del rango de consolidación, algunas señales sugieren una posible estabilización en el corto plazo”. Sin embargo, advirtió que si la presión bajista continúa, el BTC podría testear soportes en torno a los US$65.520.

