Bitcoin en caída libre: las causas y qué cambió en el mercado cripto

El Bitcoin volvió a perforar los US$ 70.000 y dejó atrás el optimismo que había dominado al mercado en los recientes años.

En los últimos cuatro meses, la principal criptomoneda del mundo acumuló una caída cercana al 50% desde su último máximo histórico de US$ 126.272, en un escenario global que volvió a castigar con fuerza a los activos de riesgo.

Bitcoin se desploma y elimina todo el avance desde la victoria electoral de Trump

La corrección se dio en paralelo a un fenómeno poco habitual: mientras los metales preciosos, como la plata, escalaron a máximos, Bitcoin tomó el camino opuesto y se movió al ritmo de la liquidez financiera. El desacople reforzó una idea que gana terreno entre analistas: en el corto plazo, la criptomoneda se comporta más como una acción tecnológica que como un refugio de valor.

Al compas de las acciones tecnológicas

Esa lectura se ve reforzada por la elevada sincronización de Bitcoin con el mercado bursátil estadounidense, en particular con el sector tecnológico, que atraviesa una fase de corrección. La caída de la criptomoneda se profundizó junto con el retroceso del Nasdaq 100, que llegó a perder más de 1,5% tras una ola de ventas concentrada en fabricantes de chips y empresas de software. En ese clima de aversión al riesgo, Bitcoin prolongó su tendencia negativa y volvió a moverse al compás del castigo a las acciones tecnológicas.

El trasfondo macroeconómico también explica buena parte del movimiento. En Estados Unidos, las expectativas de tasas de interés elevadas por más tiempo y una política monetaria todavía contractiva redujeron la liquidez global, un factor clave para el desempeño del mercado cripto. En ese contexto, Bitcoin amplificó la volatilidad y acompañó la corrección de Wall Street, con fuertes liquidaciones y salidas de capital.

A ese escenario se sumaron tensiones geopolíticas crecientes entre Estados Unidos e Irán, con versiones sobre una posible escalada militar. La incertidumbre bélica suele reforzar posturas defensivas entre los inversores, que tienden a reducir exposición a activos volátiles, un comportamiento que también impactó sobre el mercado de criptomonedas.

Desde el sector, la baja es leída más como un reacomodamiento que como una señal de quiebre. Rodrigo Durán, director de Comunicaciones de la exchange Notbank by CryptoMarket, sostiene que la caída por debajo de niveles psicológicos relevantes responde a una combinación de factores macroeconómicos y dinámicas propias del mercado.

“En 2026 estamos viendo un entorno de menor apetito por riesgo global, ajustes en las expectativas de tasas de interés y una rotación de capital hacia activos más defensivos, lo que incrementó la presión vendedora y la volatilidad”, explica.

Durán remarca que Bitcoin sigue siendo un activo altamente sensible a la liquidez internacional. “Cuando el costo del dinero se mantiene elevado y el dólar se fortalece, los activos de riesgo tienden a corregir. Este movimiento debe entenderse como un reacomodamiento natural tras períodos de fuerte apreciación”, señala.

A corto plazo, anticipa mayor volatilidad y posibles testeos de soportes técnicos antes de encontrar un nuevo nivel de consolidación, aunque aclara que mientras los fundamentos estructurales —adopción institucional, desarrollo regulatorio e infraestructura— se mantengan firmes, las correcciones forman parte del proceso de maduración del mercado.

Esta incertidumbre se profundizó, además, con las dudas en torno a la futura conducción de la Reserva Federal. El posible nombramiento de Kevin Warsh al frente del organismo fue leído con cautela: su perfil monetario más duro fortaleció al dólar y enfrió el apetito por activos riesgosos. Esa combinación impactó de lleno en las criptomonedas y se reflejó en salidas relevantes de los ETF de Bitcoin, uno de los termómetros del interés institucional.

“Invierno cripto”

Para Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio, el mercado atraviesa una fase bajista, aunque con diferencias importantes respecto de ciclos anteriores. “No diría que ya estamos en pleno invierno, pero tal vez estemos entrando en él”, señala.

Según su visión, la mayor participación de inversores institucionales y el avance de los ETF le dieron al ecosistema una estructura más sólida, lo que explica por qué las caídas recientes fueron más moderadas. Incluso en un escenario adverso, Serrano estima que un eventual “invierno cripto” sería más corto y que Bitcoin podría moverse en torno a los US$ 75.000 a lo largo de 2026.

Más allá del ruido de corto plazo, el ejecutivo plantea que el sector está ingresando en una etapa de mayor madurez. Menos euforia, más racionalidad y un foco creciente en soluciones con uso real. En ese marco, las stablecoins ganan protagonismo como puente entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales, con especial interés en aquellas vinculadas a monedas locales, que permiten reducir fricciones cambiarias y ampliar la adopción en economías emergentes.

Una lectura similar aporta Fabiano Días, international business developer de Bitwage, plataforma de pagos de honorarios en criptomonedas. Según su visión, el alza de los metales preciosos habría generado un cambio en las preferencias de los grandes inversores, con una rotación de capital hacia activos más tradicionales y previsibles. “Las criptomonedas dejaron de ser, al menos por ahora, la principal atracción, y eso pudo haber provocado una salida de fondos”, indica, al tiempo que menciona la incertidumbre regulatoria como otro factor que empuja a posiciones más conservadoras.

Sin embargo, Días aclara que para quienes trabajan dentro del ecosistema, el escenario no implica un cambio estructural. “Las características del mercado cripto —seguridad, eficiencia y privacidad— no solo se mantienen, sino que mejoran día a día”, afirma.

Un activo volátil

Desde una mirada más institucional y educativa, Manuel Ferrari, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, relativiza los movimientos de precio y pone el foco en el largo plazo. “Los vaive

nes forman parte de la dinámica habitual de Bitcoin y no resultan inesperados para gran parte de la comunidad”, sostiene. En la organización conviven miradas diversas: desde quienes mantienen posiciones de largo plazo hasta quienes operan en horizontes más cortos, todos conscientes de que se trata de un activo volátil.

Ferrari subraya que el uso de Bitcoin como instrumento de ahorro o inversión requiere un análisis individual en función del perfil de riesgo y los objetivos de cada persona. En ese sentido, la baja actual es leída más como un episodio dentro de un proceso amplio que como una señal definitiva sobre el futuro del activo.

FN