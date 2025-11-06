Juan Pablo Moreno: “Bitcoin se consolidó como reserva de valor gracias a su robustez tecnológica”

En diálogo con Canal E, el especialista en criptomonedas, Juan Pablo Moreno, explicó los factores detrás de la caída reciente del Bitcoin y sostuvo que la fortaleza de la tecnología es lo que sostiene su valor como activo financiero global.

“La gente ve las caídas del Bitcoin como una oportunidad de compra”

En relación con la baja del Bitcoin tras alcanzar un máximo histórico, Moreno explicó que “ha subido hasta los 125 mil dólares y luego esta caída le ha hecho a la gente asustarse un poco”, aunque aclaró que “no es la primera vez que pasa esto: Bitcoin ha tocado su media móvil de 50 varias veces y luego siguió creciendo”.

El analista sostuvo que “mucha gente en la Argentina está tomando esta baja como una buena oportunidad de compra a mejor precio”, especialmente aquellos que compran de manera periódica para promediar el costo total de sus inversiones. Según explicó, “cuando el Bitcoin empieza a bajar, muchos comercios que procesan pagos en criptomonedas suelen bitcoinizar sus ingresos”, aprovechando el valor más bajo de la moneda digital.

Moreno diferenció entre tres lecturas de la situación: una de cancha, una analítica y una práctica. Sobre la primera, señaló que “hay gente que especula, que juega, y algunos bobos pagaron el precio, porque el trading siempre da como resultado cero: algunos ganan y otros pierden, pero eso nada tiene que ver con Bitcoin”.

“Bitcoin decidió ser reserva de valor cuando priorizó la seguridad sobre la agilidad”

Consultado sobre si el Bitcoin sigue siendo un refugio de valor, Moreno explicó que “Bitcoin se convirtió en una reserva de valor desde el momento en que la tecnología se mantuvo basada en su robustez más que en su agilidad”.

Para el especialista, esa decisión marcó un antes y un después en el desarrollo del ecosistema cripto: “Mostró qué tan en serio toma la seguridad y abrió el juego para que otras blockchain cubran el espacio de la transferencia de valor”, agregó.

En ese sentido, destacó el papel de los dólares digitales como el USDT, que permiten operaciones rápidas sin perder estabilidad: “Le abrió el juego a las otras monedas, a los contratos inteligentes y a una infraestructura más amplia donde Bitcoin se mantiene como resguardo de valor y privacidad del capital acumulado”.

Respecto al movimiento de capitales dentro del ecosistema, Moreno precisó que “la tecnología blockchain tiene una capacidad de transferencia de información mucho más robusta que la de los bancos”, y que los exchange permiten operar “de dólar digital a cualquier token de manera inmediata”.

Aclaró, sin embargo, que “eso no significa que uno se quede con Bitcoin o dólar cripto, sino que puede salir a banco o transferencia con un tercero; hay puentes entre ambos mundos”.

Finalmente, enfatizó que “el dólar digital mantiene la conexión global y privada del sistema financiero descentralizado, sin quedar expuesto a la volatilidad de las monedas nacionales”.

