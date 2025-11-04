Pablo Galeano: “El Gobierno no está armando una coalición, se concentra en sí mismo”

En conversación con Canal E, el periodista especializado en política, Pablo Galeano, aseguró que el Gobierno de Javier Milei apuesta a una gestión concentrada y sin coaliciones amplias, mientras la oposición busca redefinir liderazgos tras la derrota electoral.

El oficialismo apuesta a la concentración y no a una coalición

Para Galeano, la estrategia política del oficialismo no se encamina hacia un gobierno de unidad. “El Gobierno no está armando un gobierno de coalición, como muchos dicen que fue el pedido de Estados Unidos”, afirmó. Según el analista, “el Gobierno está concentrándose en sí mismo, lo cual tiene todo el derecho luego del triunfo contundente que tuvo en las últimas elecciones”.

El periodista consideró que la táctica de Javier Milei replica su fórmula electoral. “Es una apuesta que le ha salido bien, esto de pintarse de violeta frente a todos los pronósticos, y ahora parece hacer lo mismo con su gabinete”, sostuvo.

Respecto a la relación con los aliados, Galeano indicó que existen “opositores internos” como el PRO o los gobernadores que deberán definir su rol en el nuevo Congreso. “Todo tiende a suponer que van a jugar fuertemente con Milei, pero son aliados circunstanciales; ante cualquier cimbronazo, podrían tomar una posición más independiente”, advirtió.

El especialista también remarcó un punto clave en la agenda parlamentaria: “Hay una ventana corta para tratar los decretos de necesidad y urgencia antes del recambio legislativo, porque después el oficialismo tendrá más bancas y podrá controlar la agenda”.

El peronismo busca su rumbo y Kicillof enfrenta tensiones con Cristina

Consultado sobre el futuro del kirchnerismo, Galeano explicó que “es natural que después de una derrota el grupo derrotado se haga replanteos, y el peronismo se está reacomodando en función de sus distintos caciques”. En ese sentido, mencionó que la figura de Axel Kicillof atraviesa un momento de incertidumbre.

“No hay que dar por muerto a nadie”, señaló, aclarando que el revés electoral fue más mérito del oficialismo que un fracaso del peronismo. Sin embargo, advirtió que “Kicillof no está agotado, si sabe manejar su relación con Cristina Kirchner, que ha sido un factor muy problemático”.

El periodista recordó que “Cristina Kirchner tuvo una relación muy tensa con Alberto Fernández, a quien ella misma puso y después no hizo otra cosa que erosionar su poder. Lo mismo está haciendo ahora con Kicillof”. Según Galeano, la expresidenta envió recientemente una carta “cargada de mensajes al gobernador bonaerense”, lo que refleja las internas persistentes dentro del espacio.

Finalmente, evaluó que el gobernador bonaerense enfrenta un dilema político: “Muchos están especulando con si Kicillof puede armar sin Cristina, pero sin ella le resultaría muy complicado ser competitivo en 2027”, advirtió.

Macri y el PRO, entre la crítica y la incertidumbre

Al referirse al expresidente, Galeano ironizó: “Macri se ve que le han caído mal las últimas milanesas que comió”, en alusión a sus recientes tensiones políticas. Recordó que “fue muy crítico de la designación de Adorni y publicó una carta lapidaria contra Milei, aunque luego trató de poner paños fríos”.

En su análisis final, el periodista concluyó: “Macri está con bastantes inconvenientes para mantener su liderazgo en el PRO, y todo dependerá de la suerte del gobierno de Milei”.

