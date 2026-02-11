Bitcoin profundiza la caída y perfora los US$ 67.000

El mercado de criptomonedas volvió a operar en rojo y extendió la corrección iniciada a comienzos de la semana. El precio del bitcoin cayó hasta la zona de los US$ 66.900 y quebró el soporte de los US$ 67.000. En los últimos cuatro meses, la principal criptomoneda del mundo acumuló una caída cercana al 50% desde su último máximo histórico de US$ 126.272.

La presión se trasladó al resto del ecosistema: ethereum retrocedió entre 2,7% y 4,1% y volvió a ubicarse por debajo de los US$ 2.000, mientras que altcoins como XRP y BNB registraron pérdidas superiores al 4%.

Bitcoin se desploma y elimina todo el avance desde la victoria electoral de Trump

El índice CoinDesk 20 (CD20), que agrupa a los principales activos digitales, cayó 3,7%, reflejando el deterioro generalizado del mercado. El impacto también se sintió en las acciones vinculadas al sector cripto: Coinbase perdió cerca de 4% en la negociación previa al mercado, Bullish retrocedió 2,3%, y las compañías con tesorería en bitcoin, como Strategy (MSTR) y Strive (ASST), cayeron alrededor de 2,3%.

En contraste, los activos tradicionales mostraron un mejor desempeño. El oro subió cerca de 0,9% hasta los US$ 5.070 por onza y la plata avanzó más de 5%, impulsados por datos de ventas minoristas en Estados Unidos más débiles de lo esperado, que reforzaron las señales de desaceleración en la demanda de los consumidores.

Desde el mercado cripto, los analistas señalan que la corrección responde tanto a factores técnicos como macroeconómicos. Carolina Gama, country manager de Bitget, explicó que “Bitcoin (BTC) registra su tercer día consecutivo de caídas y se negocia en la zona de los US$ 67 mil, reflejando un aumento de la presión vendedora en el mercado cripto”. Según detalló, el movimiento estuvo acompañado por “un crecimiento de las posiciones cortas apalancadas, lo que tiende a amplificar la volatilidad y reforzar el sesgo negativo en el corto plazo”.

Gama agregó que el mercado de derivados sigue débil, con una caída en la tasa de funding de los contratos de futuros, y subrayó que, desde el punto de vista técnico, “el BTC opera por debajo de las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días, lo que mantiene la estructura de tendencia predominantemente bajista”. No obstante, señaló que el RSI diario en 29 indica una condición de sobreventa, lo que sugiere que la presión vendedora podría estar cerca de agotarse en el muy corto plazo, aunque advirtió que “el indicador MACD permanece por debajo de su línea de señal, reforzando que el momentum negativo sigue dominante y que no pueden descartarse nuevas ventas de BTC”.

Posible estabilización en el corto plazo

En una lectura similar, la ejecutiva destacó que, pese al deterioro técnico, existen algunas señales mixtas: “A pesar de que Bitcoin cotiza por debajo de los US$ 69 mil y se acerca al límite inferior del rango de consolidación, algunas señales sugieren una posible estabilización en el corto plazo”. En ese sentido, remarcó que “la demanda institucional muestra una leve recuperación —los ETF spot registraron entradas por US$ 145 millones el lunes, tras US$ 371 millones el viernes—, y si este flujo se mantiene podría ofrecer soporte al precio”. Sin embargo, advirtió que si la presión bajista continúa, el BTC podría testear soportes en torno a los US$ 65.520.

Posible invierno cripto

Más allá de la coyuntura, el debate sobre un posible nuevo “invierno cripto” volvió a ganar protagonismo. Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio, consideró que el mercado bajista ya está en marcha, aunque con características distintas a ciclos anteriores. “No diría que ya estamos en pleno invierno, pero tal vez estemos entrando en él. Podemos tener uno o dos trimestres razonables antes de una corrección mayor”, afirmó, y agregó que, de producirse, “la tendencia es que sea más corto, de alrededor de un año”.

Según Serrano, la entrada de inversores institucionales y el avance de los ETF de bitcoin contribuyeron a que el mercado sea hoy más estructurado y resistente. “Esto ha hecho que las recientes caídas sean más moderadas, ya que hay una mayor participación de compradores procedentes del mercado financiero tradicional”, explicó. A largo plazo, sostuvo que “el bitcoin sigue con una tendencia al alza, respaldada por la escasez y su papel como activo de protección”.

De cara a 2026, el ejecutivo anticipó una etapa más madura para el sector, con menos euforia y mayor foco en casos de uso concretos. “El sector debería ser menos eufórico y más racional, con una menor participación del comercio minorista y una mayor adopción institucional”, analizó. En ese escenario, destacó el rol creciente de las stablecoins, cuyo mercado crece a un ritmo anual de entre 30% y 40%, y remarcó el potencial de las vinculadas a monedas locales para reducir fricciones cambiarias y acercar el ecosistema cripto a las finanzas tradicionales.

FN