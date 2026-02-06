Las tesorerías cripto crean una nueva amenaza para los mercados

Las empresas de tesorería que acumulan criptomonedas, que ayudaron a impulsar el repunte de los activos digitales en los primeros nueve meses del año pasado, ahora corren el riesgo de provocar un contagio en el mercado a medida que aumenta la presión vendedora.

Las tesorerías de activos digitales que cotizan en bolsa, conocidas como DAT por sus siglas en inglés, han operado bajo la premisa de que acumular criptomonedas específicas generaría primas sostenidas en el mercado accionario. Con el mercado cripto atravesando su peor desplome desde el colapso de FTX, las grietas en ese relato empiezan a hacerse visibles.

Las tesorerías cripto podrían enfrentar una mayor presión para vender activos, según un análisis de las 20 principales DAT realizado por Hayden Hughes, socio gerente de Tokenize Capital. Para el experto, la amenaza para los mercados en general proviene más del golpe a la confianza de los inversionistas si estas firmas se convierten en vendedoras masivas.

Bitcoin ha caído casi a la mitad desde su máximo de octubre por encima de US$126.000, liderando una venta que ha borrado cerca de US$2 billones de valor del mercado cripto en su conjunto. A medida que los precios bajan, las DAT sin ingresos se verán obligadas a vender sus criptomonedas para financiar operaciones básicas, dijo Hughes.

“Para las empresas de tesorería de activos digitales sin ingresos, sin negocio operativo y sin forma de salir de sus posiciones de tesorería sin destruir el mercado de esas posiciones, la caída es existencial”, escribió Hughes en un informe. “A esto lo llamamos la operación Hotel California: puedes registrarte, pero no puedes salir”.

“Funcionar como zombis”

Aun así, estas DAT pueden “funcionar como empresas zombis”, dijo Pratik Kala, jefe de investigación de Apollo Crypto, un fondo de cobertura de activos digitales. Las compañías pueden endeudarse contra sus tokens, vender pequeñas cantidades o usar estrategias con opciones para generar ingresos, agregó.

Que las DAT vendan tokens ya no es algo sin precedentes. Ethzilla Corp., respaldada por Peter Thiel, vendió US$74,5 millones de su reserva de ether en diciembre, su segunda venta. En noviembre, FG Nexus reveló que vendió casi 11.000 ether, por un valor cercano a US$30 millones en ese momento, para recomprar acciones. Ese mismo mes, Sequans Communications vendió parte de sus tenencias de bitcoin para reducir deuda.

“El riesgo para los mercados en general no es la presión directa de venta de las DAT”, dijo Hughes en un correo electrónico. “Es el contagio del relato”.

Una vez que una DAT presenta una declaración corporativa indicando que vendió cierta cantidad de criptomonedas para financiar sus operaciones, “se hace añicos la tesis de que estas empresas son acumuladores permanentes, impulsados por convicción”, dijo Hughes. La caída de las acciones de las DAT, combinada con salidas de fondos cotizados en bolsa —más de US$2.000 millones han salido de los ETF de bitcoin al contado en Estados UNidos solo en el último mes— podría empujar a la criptomoneda original a un rango de US$50.000 a US$55.000, añadió.

En el último año, 150 de las mayores DAT han visto caer el precio mediano de sus acciones un 62%, incluso más que bitcoin, según datos compilados por Bloomberg. Varias de estas firmas ahora cotizan con descuento respecto de sus tenencias.

Las DAT con mayor riesgo incluyen a Enlivex Therapeutics Ltd., que acumula el token ilíquido RAIN, Twenty One Capital Inc. y la acumuladora de XRP Evernorth Holdings Inc., según el análisis de Hughes. Twenty One Capital cuenta con el respaldo de SoftBank Group Corp. y del emisor de stablecoins Tether Holdings Ltd.

Enlivex, Twenty One Capital y Evernorth no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Trump Media & Technology Group Corp., que mantiene bitcoin y tokens cronos, y la tesorería de Ether BitMine Immersion Technologies Inc. tienen una probabilidad media-alta de supervivencia, escribió Hughes en el informe.

“La operación Hotel California se está poniendo a prueba en tiempo real”, señaló Hughes en su informe, “y para los nombres más vulnerables, la música se ha detenido”.

Andrew Webley, director ejecutivo de una DAT llamada The Smarter Web Company Plc, dijo que no tiene planes de vender.

La empresa ha utilizado principalmente capital propio para financiar sus compras de bitcoin, evitando las complejas estructuras de deuda empleadas por otras DAT, explica Webley. Mantener un negocio operativo saludable junto a su tesorería en bitcoin es lo que mantendrá a flote a la firma —cuyo negocio principal es el diseño web— mientras otras fracasan, agregó.

Después de debutar inicialmente en una bolsa más pequeña del Reino Unido, The Smarter Web Company trasladó su cotización al mercado principal de Londres el martes.

“Probablemente te vendería uno de mis brazos antes de venderte alguno de tus bitcóin”, dijo.