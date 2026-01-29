En una jornada marcada por los ajustes globales, las principales criptomonedas operan a la baja en el mercado local. Los inversores argentinos siguen de cerca los precios ante la brecha cambiaria actual.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 84.590,00

Precio en pesos: $ 128.411.040,60

Cotización criptomonedas jueves 29 de enero

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras de punto a punto sin necesidad de intermediarios financieros.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.823,81

Precio en pesos: $ 4.193.398,00

El Riesgo País de Argentina se estabiliza tras alcanzar mínimos históricos desde el año 2018

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que no pueden ser censuradas. Su moneda nativa, Ether, se utiliza para pagar por el poder de cómputo necesario para ejecutar contratos inteligentes en su red.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 608,40

Precio en pesos: $ 922.699,44

Binance Coin (BNB) es el activo digital del ecosistema Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y facilitar pagos rápidos en su red.