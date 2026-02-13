El dólar se plancha: ¿qué estrategia de inversión es inteligente en estos tiempos?

En las últimas ruedas el dólar mostró estabilidad e incluso algunas bajas. En un país donde estamos más acostumbrados que el dólar suba; estos movimientos siempre generan preguntas. En este caso, la explicación no es un único factor, sino una combinación de variables financieras que hoy están alineadas.

Por el lado de la oferta, se observa un mayor ingreso de divisas. La liquidación del sector exportador y el financiamiento en moneda extranjera incrementan la disponibilidad de dólares en el mercado. Cuando la oferta supera la demanda, el precio tiende a estabilizarse o retroceder.

En paralelo, hay menor liquidez en pesos. El Tesoro viene renovando sus vencimientos por encima del 100%, lo que implica absorción de pesos. En términos prácticos, hay menos moneda local presionando sobre el tipo de cambio.

A esto se suma un elemento central: las tasas en pesos son positivas en términos reales. Es decir, ofrecen rendimiento por encima de la inflación esperada. Este diferencial reduce el incentivo inmediato a dolarizar carteras y favorece posiciones en moneda local.

El rol de las expectativas

El mercado cambiario no se mueve solo por los flujos actuales, sino también por expectativas. Cuando el frente fiscal y monetario muestra mayor previsibilidad, disminuye la demanda preventiva de cobertura. Esa menor urgencia por dolarizarse también contribuye a la estabilidad del tipo de cambio.

No implica ausencia de riesgo, sino una percepción de menor tensión en el corto plazo.

La dinámica financiera actual

Hoy confluyen cuatro elementos:

• Mayor oferta de divisas.

• Absorción de pesos vía política financiera.

• Tasas reales positivas.

• Demanda de cobertura más moderada.

Ese equilibrio explica el comportamiento reciente del dólar. Pero, es un equilibrio dinámico. Si se modifica alguna de estas variables —por ejemplo, mayor emisión, menor ingreso de divisas o cambios en expectativas— el mercado puede reacomodarse con rapidez.

¿Cómo se posicionan los inversores?

En este contexto, muchos están priorizando esquemas diversificados:



• Instrumentos en pesos que capturen tasa real y asegurada en el corto.

• Bonos ajustados por inflación para cubrir desvíos inflacionarios, que pagan inflación más 7-9%.

• Bonos en dólares para mantener exposición en moneda dura.

• Estrategias con cobertura cambiaria para administrar volatilidad.

La clave no es elegir una sola dirección, sino construir carteras que puedan adaptarse a distintos escenarios.

Consideraciones finales: Sobre la baja del dólar y las posibilidades de inversión

La estabilidad reciente del dólar responde a fundamentos financieros concretos: mayor oferta de divisas, menor liquidez en pesos y expectativas de corto plazo más ordenadas. Mientras estas condiciones se mantengan, el tipo de cambio puede continuar en un rango relativamente estable.

De todos modos, el mercado argentino se caracteriza por transiciones rápidas y muchos cambios, asociados a que estamos en un año con muchas medidas que pueden afectar expectativas. Por eso, más que enfocarse en el movimiento puntual del dólar, resulta relevante monitorear las variables que sostienen el equilibrio actual, tener en cuenta diferentes escenarios y mantener una estrategia consistente y flexible, sin quedarse descalzado.

(*) Economista, especialista en Finanzas Personales.

