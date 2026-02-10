El dólar profundiza su caída y llega a su nivel más bajo en tres meses

El dólar continúa en un sendero descendente y este martes 10 de febrero llegó a su valor mas bajo en tres meses, en un contexto en el que el Banco Central de la República Argentina continúa con su política de compra de reservas.

Así, el tipo de cambio oficial opera en $1380 para la compra y en $1430 para la venta. Por su parte, el dólar blue llega a $1405 pesos para la compra y $1425 para la venta.

Por su parte, el índice accionario S&P Merval pierde un 1%, en los 2.950.000 puntos, mientras que los bonos soberanos arrojan una ligera tendencia alcista de 0,1% en promedio, con un riesgo país que alcanza los 505 puntos básicos.

Los ADR y acciones argentinos operados en dólares en Wall Street operan mixtos. YPF negocia estable, Grupo Galicia sube 0,3% y Banco Supervielle cede 2,4 por ciento.

Con la Inocencia Fiscal vigente, Luis Caputo invitó a llevar los “ahorros a los bancos”, pero persisten las dudas

Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, menciona que "esta semana, el mercado sigue de cerca varias variables clave. En primer lugar, la inflación de enero, cuyo dato constituye un indicador central no solo para verificar si se mantiene la tendencia alcista observada en los últimos cinco meses, sino también porque definirá la banda superior de intervención correspondiente a marzo. En paralelo, el mercado evalúa el ritmo de compras de dólares por parte del Banco Central y su impacto en la dinámica cambiaria, considerando si esa demanda adicional puede ejercer presión sobre el tipo de cambio y llevarlo hacia la banda superior.

Además, mencionó que "la brecha cambiaria se ubica en mínimos históricos y abre un intenso debate en el mercado: si es el momento oportuno para dolarizar carteras o si aún queda margen para que el contado con liquidación continúe retrocediendo. Estos niveles reflejan una menor tensión en las expectativas cambiarias y cierta estabilidad en la demanda de pesos, sostenida principalmente por el fuerte ritmo de compras de reservas del Banco Central y el compromiso oficial con el equilibrio fiscal.

Para cerrar, Botto destaca que en este contexto, "la baja brecha puede interpretarse como una oportunidad táctica para quienes buscan cobertura, dado que el costo relativo es menor. Sin embargo, si el BCRA mantiene su dinámica de acumulación y la demanda de pesos se sostiene, el CCL podría seguir moderándose".

El dólar en su nivel más bajo desde noviembre

En la jornada de ayer, el dólar retrocedió 16 pesos en el segmento mayorista, lo que representó una caída diaria de 1,1%, y cerró a $1.416. Se trató del valor más bajo desde el 19 de noviembre, cuando había tocado los $1.406,50.

Este lunes, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.578,71, lo que dejó al tipo de cambio mayorista 162,71 pesos, equivalente a un 11,5%, por debajo del límite de libre flotación. Se trata del margen más amplio desde el 20 de agosto. En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una baja de 39 pesos, equivalente a 2,7%.

En paralelo, el dólar minorista llegó a $1.440 en los bancos, su menor valor desde mediados del noviembre. En el año acumula un descenso de 40 pesos, también un 2,7%.

La cotización marginal acompañó el movimiento general. El dólar blue retrocedió 5 pesos y cerró a $1.430 para la venta, su nivel más bajo desde el 4 de diciembre. En 2026, el dólar blue acumula una caída de 100 pesos, lo que representa un retroceso de 6,5%.

El Banco Central continúa acumulando reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras en el mercado cambiario. En la última jornada, la autoridad monetaria compró US$ 176 millones, con el objetivo de acrecentar sus reservas internacionales. Las reservas internacionales brutas crecieron y llegaron a los US$ 45.323 millones, con un incremento US$ 383 millones respecto a la jornada anterior.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 25 ruedas, totalizando US$ 1.650 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 493 millones.

Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, celebró la política de acumulación de reservas llevada adelante por el Gobierno: "El BCRA viene poniendo en hechos su promesa de acumular reservas. En lo que va del año acumula compras a razón de 60 millones por dia. Esto en un contexto en el que el dólar no ha tenido sobresaltos".

"Cuando Bausili anunció este plan, en combinación con el nuevo mecanismo de actualización de bandas, el supuesto de base era que el dólar se iba a disparar, pero vemos todo lo contrario. Incluso podríamos argumentar que de no estar comprando el BCRA, el dólar podría estar perforando los $1.400 por dólar, creando otro tipo de inconvenientes para la economía", argumentó.

FN / lr