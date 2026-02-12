Baja el dólar y los bonos revierten la suba tras la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado

Los bonos operaban con leve alza este jueves 12 de febrero en la plaza neoyorkina, en un contexto favorable para el Gobierno luego de anotarse una gran victoria parlamentaria tras conseguir dar media sanción al proyecto de reforma laboral en el Senado.

En ese marco, los bonos soberanos operaban con subas de hasta 0,3% en Wall Street liderados por el Bonar 2030. En tanto, el Bonar 2038 caía en solitario un 0,03%.

Mientras que, en la plaza local el S&P Merval sube 0,5% a 3.025.247,9100 a puntos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace 1% a partir de la caída de los dólares financieros. Entre las acciones que más avanzan destacan Metrogas (+1,7%), Banco Macro (+0,9%), y Transportadora de Gas del Sur (+0,9%).

Para los papeles argentinos no hay buenas noticias en tanto operan con mayoría de bajas, encabezados por BBVA Argentina (-1,5%)- Por su parte Pampa Energía sube +1% y Telecom rebota 0,5%.

En tanto, el riesgo país en Argentina se encuentra en 492 puntos puntos básicos.

Respecto de los activos locales, un informe del JP Morgan señaló que ante la posibilidad de que Argentina recupere el estatus de Mercado Emergente en el índice MSCI, esta eventual reclasificación podría generar ingresos pasivos por US$2.300 millones hacia la renta variable local. De todos modos, desde el sector de Estrategia del banco señalaron que el factor clave no sería el “si”, sino el “cuándo”, estimaron desde el banco norteamericano.

En cuanto a los sectores que se verían más favorecidos, aparecen los bancos y las empresas de energía.

Pax cambiaria

El dólar blue hoy jueves 12 de febrero sube 5 pesos y cotiza a $1420 para la compra y $1440 para la venta. El paralelo viene de subir $ 10 durante el miércoles. Desde que comenzó el mes, no obstante, perdió $ 30 y en lo que va del año cayó $90 respecto del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta).

En tanto, el dólar oficial hoy jueves 12 de febrero vuelve a bajar, pierde 5 pesos y cotiza a $1365 para la compra y $1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa profundiza su caída en lo que va de febrero, con una caída de $50 en el mes. Además, se ubica $65 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($1480). La moneda no registraba un valor tan bajo desde el 18 de noviembre cuando cerró la jornada también en $1415. Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,76%.

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $1362,30 para la compra y $1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1583,39.

Media sanción de la reforma laboral en el Senado

El oficialismo se anotó una gran victoria en el Senado, al conseguir media sanción para el proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor. El cambio en la normativa, de caso de confirmarse en Diputados, implementa el banco de horas, se modifica el cálculo de indemnizaciones, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), se habilitan pagos salariales en moneda extranjera y cambian las condiciones de los convenios colectivos.

FN